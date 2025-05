Fortnite: il nuovo fenomeno del gaming mondiale

Fortnite Battle Royale: cosa si cela dietro al fenomeno videoludico dell'ultimo periodo? Perchè così tanti streamer e Youtuber stanno seguendo questa moda? Scopriamolo insieme...

Se sei un appassionato di videogiochi, o un accanito fruitore di YouTube, conoscerai (o avrai sicuramente sentito parlare) di Fortnite, il nuovo gioco sviluppato da Epic Games che tanto successo sta riscontrando in questo periodo. Ma cosa c'è alla base del “fenomeno Fortnite?”

Iniziamo con lo spiegare che cos'è Fortnite e la sua famosissima modalità di gioco “Battaglia Reale”: è un videogioco scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale, disponibile per PC, PS4 e Xbox dove l'utente deve sopravvivere (da solo o in team) in una classica modalità PvP. Ogni partita è composta da un massimo di 100 player che, lanciandosi con il proprio paracadute da un pulmino volante, andranno a colonizzare a propria scelta l'intera mappa di gioco. E' importantissimo all'inizio ottenere un buon loot, ossia cercare armi da sparo e materiali da costruzione per prepararsi al meglio agli inevitabili scontri a fuoco con i propri nemici. Una tempesta tossica andrà via via a restringere l'area di gioco, spingendo così i player ad incontrarsi (e scontrarsi!) sulla mappa e decretare il vincitore.

Su Fortnite non è solo questione di mira come nei classici PvP, infatti la vera chiave per avere successo è il saper costruire rapidamente fortini e barricate, per proteggersi dagli assalti nemici e curarsi dalle ferite ricevute. Spesso, infatti, è la propria velocità nel saper costruire rapidamente una barricata a fare la differenza tra una kill epica o una morte improvvisa sotto i colpi di una mitraglietta avversaria!

Ma perchè Fortnite sta riscuotendo tutto questo successo? Ciò non dipende solo da un fattore, ma da un mix di ingredienti che Epic Games ha saputo sapientemente miscelare.

Innanzitutto il comparto grafico che, con il suo aspetto cartoonesco, riesce ad attirare una vastissima fetta di mercato, tra grandi e piccini.

In secondo luogo il fatto che il gioco è fruibile gratuitamente e che tutti i contenuti acquistabili (come ad esempio skin, esultanze, paracaduti etc.) sono puramente estetici e non danno nessun vantaggio in gioco.

Terzo aspetto, ma non per importanza, è il suo mondo sandbox, dove gli utenti possono distruggere con semplicità alberi, rocce, veicoli e abitazioni per ricavare del preziosissimo materiale con cui realizzare le proprie costruzioni.

Ma il vero aspetto che ha garantito il successo di Fortnite è la sua semplicità di gioco: certo se hai una mira pessima o non sei reattivo, difficilmente sopravviverai per più di 3 minuti, ma è innegabile come Fortnite sia un gioco totalmente user friendly, con un chiaro scopo da raggiungere e senza inutili complicazioni nel gameplay.

Tutto ciò ha portato Fortnite ad essere sempre più ben visto e giocato da Youtuber e streamer internazionali, che hanno così contribuito ad alimentare il volanò pubblicitario del gioco e a renderlo sempre più popolare tra gli utenti di tutto il mondo.

Fortnite è un videogioco sempre in costante sviluppo, con nuove armi disponibili o nerf di quelle già esistenti, per cercare di garantire un gioco sempre equilibrato e volto al divertimento dell'utenza!



E tu, giochi già a Fortnite? Cosa ti piace del gioco o cosa cambieresti?