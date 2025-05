Fortnite il gioco più giocato del momento

Esiste un oggetto che sconsiglio ai principianti,il cespuglio.Il cespuglio potrebbe essere utile per nascondersi su delle montagne ma non sarà molto comodo quando camminerete per la mappa perchè sarete troppo visibili e ovviamente verrete subito bersagliati.

La rarità degli oggetti.

I vari oggetti che troverete nella mappa saranno di vario colore:grigio,verde,blu,viola e giallo che corrispondono appunto alle seguenti rarità:comune,non comune,raro,epico,leggendario.Alcune armi si potranno trovare solo di alcune rarità e ovviamente più sarà alta più le sue caratteristiche saranno migliori.

Personalizzazione del proprio personaggio.

In fortnite si ha la possibilità di personalizzare la propria skin,il proprio paradacute o il proprio piccone.Ci sono anche delle esultanze disponibili nel gioco o dei saluti che si potranno sbloccare o comprare.Per la personalizzazione GRATIS del personaggio gli oggetti sono un poco limitati,infatti il gioco sotto questo punto di vista è un pochino criticato.Ma non c'è da demoralizzarsi perchè queste skin hanno solo un ruolo estetico e non portano nessun miglioramento nel gioco.

Fortnite è un gioco di strategia dove bisogna mantere la calma per poter vincere le battaglie ed essere molto organizzati con i propri compagni di squadra.Si inizia col paracadutarsi verso un punto della mappa,a nostro piacimento,dove dovremmo cercare più armi possibili per poi difenderci dagli altri giocatori.Nella mappa troveremo armi,scudi e oggetti per curarci da eventuali danni.Tra le armi troviamo:pistole,fucili a pompa,fucili d'assalto,mitragliette,fucili di precisione,lancia granate,rpg,granate e fumogene.Potremmo trovare anche armi "SPECIALI" che recentemente sono state aggiunte al gioco,come la minigun e la balestra.Fortnite è un battle royale rivoluzionario infatti è il primo del suo genere a incrementare nel gioco la possibilità di costruire strutture con i vari materiali che, anche essi,troveremo durante la nostra partita.Inizialmente sarà scomodo,per tutti,imparare a difendersi costruendo muri o altro,ma appunto bisognerà migliorare le nostre abilità costruttive perchè in molti casi ci salveranno la vita.Io personalmente consiglio di giocare con amici,data la possibilità di giocare con fino 4 compagni in squadra.La partita risulterà molto più semplice e MOLTO DIVERTENTE.Continuando la partita noteremo che la mappa comincerà a restrigersi fino a spingere appunto tutti i giocatori superstiti in un unico punto.Quando la mappa comincerà a farsi molto stretta dovremo cominicare a costruirci un fortino dal quale spareremo e ci difenderemo dai nemici.Ovviamente inutile dire che più alto lo si farà e più visibilità si avrà.