( 5 ratings)

Fortnite: Il gioco del momento!!

Fortnite: il gioco che va più di moda negli ultimi mesi! Fortinite, è stato annunciato nel lontano 2015, dalla casa di giochi "EpicGames", uscito da qualche mese per Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One e Classic Mac OS.



Fortinite è un "Battle Royale", semplicemente vince rimane vivo per ultimo! Iniziando in una "lobby" dove aspetterai i 100 giocatori, per dopo essere catapultato da un bus volante in un punto dalla mappa a tua scelta, una volta atterrato dovrai cercare più casse possibili per equipaggiarti ed affrontare gli altri giocatori! Fortnite è in continuo aggiornamento, la cosa migliore? È gratis!! Ebbene sì, Fortnite è totalmente gratuito, ciò non toglie che ci siano dei pacchetti skin acquistabili per dare un contributo ai sviluppatori. Io, personalmente, ho voluto contribuire ai sviluppatori per la continuazione del gioco.

Inoltre su fortnite è presente una valuta virtuale, i V-bucks, momentaneamente ottenibili solo acauistandoli, o giocando alla modalità "Salva il mondo", ne parlerò con il continuare dell'articolo, su Fortnite è presente "La tempesta" essa si chiuderà sempre in un cerchio più piccolo, fino a scomparire, è stato fatto ciò così da far avvicinare i player e facilitare il combattimento. Le armi si suddividono per rarità: Comune (Grigio), Non comune (Verde), Epica (Viola) e Leggendaria(Arancione), Ogni rarità ha diverse statistiche in: Danno, Precisione e velocità del proiettile. È inoltre possibile raccogliete 3 diversi materiali: Legno, pietra e metallo, il metallo è più resistente ma ci impiegherà di più a formarsi del tutto. Il legno essendo il più debole ci impiegherà meno tempo. Esistono le stagioni, al momento Fortnite è alla stagione 2, in ogni stagione vengono resettate le statistiche dei giocatori: Livello, uccisioni, partite vinte e partite perse, per aiutare i nuovi giocatori e non trovarsi troppo indietro.



Lo consiglio a tutti gli amanti dei Battle Royale.



Non è finita quì, esiste anche un'altra versione di Fortinite in single player, ovvero Fortnite: Salva il mondo. Questa versione è giocabile solo in singleplayer, e dovrai proteggerti dai mostri che arriveranno ad ucciderti. Fortnite: Salva il mondo è momentaneamente a pagamanto, ma è stato detto che diventerà gratis nel 2018, ma non sappiamo ancora date certe



Un mio parere: Fortnite è il gioco che mi sta prendendo di più in questi mesi, non mi è ma successo che un gioco gratuito mi prendesse così tanto, ci ho giocato molto e ora me la cavo, inoltre Fortnite è multi-piattaforma, ed'è possibile giocare da Console e da PC, provatelo è un consiglio.







Questo è tutto, grazie dell'attenzione.