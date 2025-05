FORTNITE: IL FREE TO PLAY PIU' FAMOSO AL MONDO.

COS'E' FORTNITE BATTLE:

IL SEGRETO DEL SUCCESSO DI FORTNITE:

UNA PICCOLA PREMESSA: in questo articolo scoprirete perchè "Fortnite" il gioco free to play sviluppato dalla Epic Games è diventato così celebre.è senza dubbio il gioco battle royale di successo per eccellenza, infatti finora ha totalizzato la somma di bendi player attivi.è unoin terza persona: lo scopo è quello di fare fuoco contro qualsiasi cosa si muova, nell'intento di essere gli ultimi a rimanere vivi nell'ampia mappa di gioco proposta. Tuttavia parte del successo del gioco è dovuto anche ad una proposta abbastanza innovativa nel gameplay: combinare l'azione in combattimento con una meccanica adibita alle costruzioni, grazie a un menù che richiama molto da vicino le possibilità offerte da Minecraft. In Fortnite Battle Royale si raccolgono armi e strumenti utili, si spara, ci si nasconde e si sfrutta l'ambiente a proprio vantaggio; al tempo stesso è possibile volendo fare gioco di squadra, esplorare gli ambienti e costruire edifici e piattaforme per aiutarsi lungo il cammino.

I motivi per cui questo gioco ha riscosso un così grande successo sono molteplici. Innanzitutto, Fortnite è gratuito, anche se la personalizzazione dei personaggi e degli avatar avviene solo in cambio di denaro. La sua gratuità, però, non basta a spiegare questo enorme seguito, anche perché esistono milioni di giochi gratuiti, ma solo pochissimi vengono scaricati da milioni di persone come Fortnite.

Un altro fattore importante è che questo gioco è stato sviluppato e rilasciato per una miriade di piattaforme, si può giocare infatti giocare su:

Play station;

Xbox;

Nintendo;

PC;

iPhone e Android

Questo suo essere multipiattaforma ha sicuramente aiutato la sua diffusione, ma anche questo elemento da solo non basterebbe a spiegarne il successo. La grandezza di questo gioco risiede probabilmente nella combinazione di questi fattori con altri propriamente appartenenti al videogame. Non va neanche dimenticato che al gioco in rete possono accedere partecipanti da tutte le nazioni: Fortnite viene visto da tanti giocatori anche un’occasione per creare relazioni sociali con altri utenti, per conoscersi e addirittura per perferzionare l’inglese scambiando messaggi nella chat del gioco!

Un' alto motivo per cui è spopolato cosi tanto è anche grazie agli streamer, i quali intrattengono il pubblico giocando a Fortnite.