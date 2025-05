( 2 ratings)

Fortnite-Il Cubo

Il Cubo viola di Fortnite dove andrà e cosa farà?Nella mappa di Fortnite già da un paio di giorni, da tipo il 24 Agosto, é presente un cubo il quale sta percorrendo tutta la mappa con dei piccoli movimenti.

Esso dopo vari movimenti lascia delle Rune disegnate per terra le quali creano delle cupole le queli al loro interno inizialmente c'é poca gravità, e ad un certo punto rimuovono completamente la gravità al loro interno, infatti una volta che si é all'interno della cupola il personaggio tenderà ad andare verso l'alto.

Fin ora sono presenti sulla mappa 3 Rune e tra un pò ne rilascerà una 4°.

In tutto questo però non si sa ancora che fine farà questo enorme cubo viola.

Ci sono varie teorie su quello che farà pero nessuna é ancora certa al 100%.

Tra le prime teorie c'era quella che il cubo andasse sulla collina di Borgo Bislacco, dove guardano le statue, e poi sarebbe esploso.

Si pensa che esploda a causa del fatto che se proviamo a dargli dei colpi, é come se noi liberiamo un pò della sua energia e quindi lancia dei fulmini,e da questo si puo pensare che esso ha talmente tanta di quell'energia dentro di se che una volta arrivato il momento giusto esploderebbe liberando tutta l'energia, e cosi facendo potrebbe portare dei cambiamenti alla mappa o addirittura distruggerla tutta.

Un altra teoria che é uscita fuori dopo che si é saputo che quelle Rune vengono rilasciate a terra dal Cubo, é quella che tutte le rune messe insieme andavano ad raffigurare Pinnacoli Pendenti e che quindi Pinnacoli veniva distrutta dal cubo, ma non é stato cosi dato che il Cubo ora é vicino Corso Commercio.

Tra queste due teorie che stono state fatte con dei dati già presenti tipo Le Statue di Pietra sparse per la mappa che guardano in un solo punto, e il fatto che tutte le Rune messe assieme andavano a formare la forma di Pinnacoli, un'altra teoria che é stata fatta grazie a vari dati presenti é quella che il cubo si sta dirigendo a Sponde Del Saccheggio.

Inizialmente erano stati trovati nei Fail di gioco delle stringhe riguardanti il cubo, cioé le 7 (e quindi da qui sappiamo che le Rune sono 7 e gia ne abbiamo 3) I movimenti e infine una stringa la quale c'era scritto Lake(Lago).

Sulla mappa di Fortnite sono presenti vari laghi però quello più grande é quello di Sponde Del Saccheggio.

Dopo Questa cosa Pochi giorni fa alcuni ragazzi sono riusciti a svelare tutti i movimenti del Cubo che mancano, a causa di un Bug grafico presente su Fortnite Mobile, il quale permetteva ai Player di vedere dove si sarebbero create le prossime Rune perché non Rendirizzava l'erba a terra.

Collegando tutti i punti dove quest'erba é assente si arriva proprio a Sponde Del Saccheggio.

E infine ultima prova che conferma il fatto che molto probabilmente il Cubo andra a Sponde Del Saccheggio é il fatto che Nella Patch 5.40 nei Fail di gioco sono state trovate cose molto interessanti.

La Prima é una sagoma verde che una volta ruotata ha la stessa forma di Sponde Del Saccheggio, essa però é molto luminosa al suo interno come se ci fosse un qualcosa di bollente, e infatti una seconda cosa trovata Nei Fail sono dei rumori simili alla lava e anche delle specie di fosse le quali al loro interno ci dovrebbe essere della lava.

Queste Sono 3 delle varie teorie fin ora sul grande Cubo viola presente sulla mappa.

Molto probabilmente il cubo si fermera a Sponde Del Saccheggio (e quindi la teoria del lago é vera) e trasformera tutta quella zona di mappa in un vulcano.

Si Suppone in un vulcano anche perché nella schermata di caricamento della settimana 10 c'é il Bombarolo Lucente che guardandosi nel cubo vede il suo riflesso in versione cattiva, quindi ciò significa che o nel cubo c'é un cattivo o che trasformerà il lago nell'opposto che é(Quindi apposto dell'acqua ci sarà la lava,come il Bombarolo che nel cubo vede la sua parte cattiva,quindi la sua parte opposta).

Questo é tutto sulle teorie del cubo, anche se sulla mappa sono presenti due elementi i quali non sono serviti ancora a nulla e sono Il Bunker e l'inpronta di un grosso Dinosauro, che molto probabilmente serviranno andando avanti con la storia sono giusto oggetti estetici.

Un Saluto e Buona Permanenza Su GameHag!