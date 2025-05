Fortnite, guida ai principiatni

Su fortnite si possono costruire fortini con materiali che si raccolgono distruggendo oggetti

La mappa di fortnite è più piccola

La grafica di Fortnite è cartoon e più piacevole

Pinnacoli Pendenti spot pieno di gente e spesso, di pro, se sei nuovo te lo sconiglio

Dusty Depot Spot con poco loot

Loot Lake spot bello e pieno di loot

Montagnole Maledette

Snobby Shores Pieno di loot

Lucky Landing Spot con tanta gente ma colmo di armi potenti

Shifty Shaft Spot incasinatissimo

Tomato Town Città piena di loot ma, anche di gente

Retail Row Un centro commerciale, che altro da dire?

Parco Pacifico Uguale a pinnacoli

Fatal Field Uguale ad acri anarchici ma più piccolo

Acri Anarchici Bello spot con tanto loot e tanta gente

Flush Factory

Moisty Mire

Lonely Lodge Sei solo? Vai a fare comapagnia a questa bellissima loggia

Greasy Groove un boschetto senza alberi

Wailing Woods

Sicuramente avrai sentito molto parlare in giro di fornite, dai tuoi colleghi, compagni di classe, amici. Se sei qui vuol dire che ti sei chiesto che cosa sia o come sia questo fantastico gioco. Bene, se è questo il motivo, buona lettura. Fortnite è un gioco prodottto dalla Epic Games, casa di produzione videoludica conosciuta per:"Paragon, Unreal Engine...". Fortnite ha ben due modaluità, Salva il mondo, a pagamento(diventerà gratuita nel 2018) e Battaglia Reale, gratuita, di cui andremo a parlare in questo articolo.Sicuramente la battaglia reale è molto in voga di questi tempi, con giochi come Player Unknown's Battleground ecc... quindi, oltre al fatto di essere gratis ti chiederai perchè scegliere Fortnite: ecco alcune differenze:Il gameplay:Si è 100 player al massimo in una lobby, puoi giocare in solo,duo e a squadre, ognuno scende in posti diversi, raccoglie più armi, cure possibili e va a uccidere tutti gli altri giocatori: l'ultimo rimasto è il vinicitore.Sfiziosità:Su fortnite con i "v-bucks" la valuta di Fortnite, puoi comprare pass battaglia, skin, oggetti, emote ecc..La Epic Games si interessa molto alla community, infatti fa contest, giveaway per i giocatori, come la #BoogieDown giveaway di qualche giorno fa!Ora invece, se sei un po' più navigato ti darò qualche consiglio:Quando devi pushare(attaccare un nemico aggressivamente) fai sì di essere sempre sopra di lui, l'altezza è un fattore che cambia drasticamente il gameplayCon il cecchino il colpo non è preciso come in CSGO, ma bensì devi calcolare distanza e gravitàPreferisci sempre i mini shields al posto di quelli grandi, sono più veloci in battaglia.Esistono delle località su fortnite con il nome le quali sono: