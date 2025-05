( 7 ratings)

Fortnite, cos'ha di così speciale?

Come fortnite ha raggiunto tale successo Nel 2017 si è vista l'ascesa di un gioco free-to-play per console e PC e che ad oggi è uno dei giochi più giocati e scaricati del momento: Fortnite!

Il gioco si presenta free-to-play, come detto prima, e con una modalità sopravvivenza disponibile a pagamento. La modalità "gratuita" consiste in una battle royale in una lobby da 100 giocatori: ci si paracaduta su di un'isola deserta in punti diversi della mappa, con scelta libera da parte del giocatore, privi di armi e solo con un piccone, con il quale farsi strada attraverso muri e pavimenti (Eh sì...la mappa è quasi completamente se non del tutto distruttibile!).

Lo scopo del gioco è appunto quello di sopravvivere a 100 giocatori raccogliendo armi sparse in tutta la mappa e raccogliendo materiali come legno, mattoni e ferro per costruirsi ripari nel caso ci si dovesse trovare sotto fuoco nemico in luogni privi di ripari.

All'uscita il gioco non era l'unico battle royale, ma ve ne erano molti altri, per citarne un paio H1Z1 e PBUG. Ma allora dove risiede il successo del gioco sviluppato da Epic Games? beh...si potrebbe iniziare dal fatto che il suo download sia totalmente gratuito, ma come tutti i giochi free-to-play presenta acquisti in app che agevolano non poco i giocatori (e forse è anche questo che piace ad alcuni utenti, chi lo sa). Il gioco presenta anche un buon sistema di shooting e presenta molte varietà di armi, passando dai fucili di assalto, ai cecchini ai fucili a pompa, riuscendo ad accontentare tutti gli utenti proponendo un gran numero di armi. Oltre a ciò il gioco non richiede, nel caso di pc-gamer, pc molto potenti bensì il gioco può essere eseguito anche sui portatili!

Infine anche la grafica nonostante ciò risulta essere molto godibile e per niente "malaccio".

A tutto ciò si aggiunge una novità delle ultime settimane: il porting di fortnite anche su mobile!

Eh si avete capito bene....si potrà giocare al gioco di Epic Games anche su smatphone, sia iOS che Android.

Al momento la cosa può essere fatta solo su iOS, mentre per Android bisognerà aspettare ancora qualche mese. Sta di fatto che su iOS funziona abbastanza bene pur essendo in beta e la giocabilità non è poi tanto inferiore a cosole o PC pur avendo a disposisione esclusivamente il display del proprio smatphone oppure, se se ne ha possibilità, utilizzare un joystick compatibile con cellulari.

Insomma, tutte queste cose messe insieme creano un gioco alla portata di tutti, che può essere giocato anche da chi non ha un pc o una console, e allo stesso tempo un gioco valido e di successo.