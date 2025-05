( 2 ratings)

Fortnite Battle Royale

Spero che Game Hag mettera missioni di Fortnite Battle Royalecosi potro finalmente avere Counter Strike Global Offensive che sarebbe CS:GO io sono un esperto di Fortnite Battle Royale tanto che sono di livello massimo [100] per questo questo articolo e scritto da una persona che ha videogiocato tanto. Fortnite Battle Royale e appunto un bBattle Royale genere nato da il film Hunger Games. il gioco e sviluppato dal gruppo di EpicGames creatrice del fenomeno Unreal Turnament e Warframe. Il gioco e Free to Play ciò vuol' dire che si puo scaricae gratuitamente o dall' applicazione per computer di Epic Games o per Plastation4 dal Plastiton Network. nel gioco noi saremmo un' uomo o una donna dove con le armi che troveremmo per terra. si ininziera sempre con un martello o ascia. i nostri omini potranno anche ballare sopra la persona che hanno appena ucciso o uccisa. le armi sono le seguenti: ascia o martello,pistola,revolver,fucille d' assalto leggero e pesante,pompa rosso, cecchino. vampafucile. le armi che troveremmo sarranno distinte da un colore per la rarita: grigio= comune, verde= non comune, celeste= raro viola = epico e in fine arancione= leggendario. personalmente l' arma più forte di Fortnite Battle Royale e o il pompa epico o il cecchino raro. e questa e la storia di come o conosciuto Fortnite Battle Royale

Amico: Ciao Sante vedi che Epic Games a pubbubblicato un nuovo gioco

Io: davvero come si chiama

Amico: Fortnite Battle Royale.

Io: Ok ma non ho tempo di giocare a questo fortnitr perche ora sto giocando a minecraft.

Amico: Ok dimmi quando hai finito che giochiamo in un duo.

Tempo: un mese dopo...

Io: senti ti ricordi quando mi hai detto che Epic Games aveva fatto un nuovo gioco

Amico: si Fortnite Battle Royale.

Io: ok ora lo scharico.

Amico: cosa non lo hai ancora scharicato.

Io no perchè

Amico ci mette 3 giorni a scaricare tutto comprese le pach.

Io vabbe aspettiamo.

Tempo: quattro giorni dopo...

Io:senti ha finito di scaricare ora possiamo giocare.



E da quel giorno Fortnite Battle Royale e diventato il mio gioco preferito di sempre quindi io vi dico compratevi un PC solo per questo gioco.

PS: questo articolo lo sto scrivendo per avere Counter Strike Global Offensive che sarebbe CS:GO. Quindi il mio voto a Fortnite Battle Royale e

9 su 10 perche pur essendo bello di grafica e tutto non mi a fatto restare incollato allo schermo come altri giochi tipo skyrym o Dragon Ball Xenovers uno e due qusto articolo lo scritto per farvi sapere la mia impressione su Fortnite Battle Royale