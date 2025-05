Fortnite Battle Royale, l'alternativa gratis a PlayerUnknown's Battlegrounds!

Da alcuni mesi uno dei titoli più giocati è PlayerUnknown's Battlegrounds, il videogiocoattualmente più famoso. E se esistesse una valida alternativa? Esiste ed è

PlayerUnknown's Battlegrounds (detto anche in forma abbreviata PUGB) è un videogioco che ha fatto molto discutere e, malgrado i suoi voti non siano alti, i suoi server sono sempre popolati da migliaia di giocatori. Sembra che però ora abbia un rivale: Fortnite con la modalità battle royale. Questo gioco in accesso anticipato è stato pubblicato nella sua versione base e originaria il 27 luglio 2017 e si identifica come un fps survival con una campagna co-op. Attualmente questa versione è a pagamento, ma sarà possibile giocarlo gratuitamente nel 2018 a data da destinarsi. Recentemente, però, gli sviluppatori del titolo hanno presentato una versione free to play battle royale di Fortnite. In questa modalità cento players dovranno buttarsi con il paracadute da un autobus volante per atterrare nella mappa, dirigendosi poi verso gli edifici ivi presenti in cui troveranno armi ed equipaggiamenti di vario tipo ( bende, granate, pozioni-scudo.....). L'obiettivo del giocatore è di essere l'ultimo a rimanere in vita. I players sono spinti ad avvicinarsi tra di loro e a scontrarsi da un cerchio che si restringe. Infatti dopo pochi minuti di gioco verrà segnalata sulla mappa una safe zone, indicando con questo cerchio il futuro limite della mappa. Dopo un conto alla rovescia comparirà una linea di confine che si stringerà sempre di più verso il cerchio della zona sicura. All'esterno di questo limite il giocatore prenderà danno e durante la partita i players dovranno continuamente spostarsi per entrare all'interno del cerchio.

Ma cos'ha di diverso questo Fortnite da tutti gli altri battle royale? Gli sviluppatori hanno mantenuto all'interno di questa modalità le caratteristiche che rendono Fortnite un videogioco interessante: la distruttibilità di tutti gli elementi della mappa e la possibilità di costruire con i materiali così ottenuti. La modalità survival presenta anche un buon meccanismo di crafting che, ovviamente, non è presente nella versione battle royale. La grafica è stile cartoon, piacevole e simpatica. Lo shooting è molto buono, anche se attendo l'inserimento della visuale in prima persona con cui la mira sarebbe molto migliore.



Essendo una modalità di Fortnite appena nata e in accesso anticipato ha sicuramente bisogno di alcune aggiunte.

Malgrado sia un gioco free to play e nuovo di zecca ha alcune caratteristiche molto interessanti. Ho molto apprezzato il fatto che si possa correre mentre si è accucciati e mi ha interessato anche il loot delle armi, che possono essere trovate di diverse rarità (normale, verde, blu e viola). E, avvenimento incredibile per un gioco online in accesso anticipato, non ha bug o glitch di alcun tipo, almeno da quanto ho potuto osservare in diverse ore di gioco. Complimenti sviluppatori!

Il gioco è già molto solido e apprezzato e spero che abbia un futuro radioso e basteranno poche aggiunte per farne un gioco completo. Per concludere posso affermare che questo Fortnite è veramente un'ottima alternativa a PUBG e, se non avete ancora provato quest'ultimo, gettatevi a capofitto in questo battle royale free to play!