Fortnite-Battle Royale

-recensied by Subber1010

Fortnite è un gioco nativo come battle royale in cui ogni giocatore scendeva da un autobus volante e si buttava sulla mappa. Simile a PUBG . Il Concept del gioco è molto semplice , ma quasta semplicità ha attratto migliaglia di migliaia di appssionati dello sparatutto.Appena scaricato il gioco c'è la solita procedura di registrazione con un'account. Fatto ciò inizia lil caricamento del gioco come quasi tutti i giochi è presente uno shop deve chiunque può spendere i propri soldi per investirli in skin di personaggi, alianti e picconi (un pò il simbolo del gioco). Sono presenti varie modalità : singlolo, in coppia , a squadre e priodicamente un evento speciale. Eventi speciali nel senso "solo cecchini" "solo esplosivi" etc... Quando si entra in una partita ti ritrovi in una hub dove entrano tutte e 100 le persone e in seguito lo start della partita. In seguito ci si ritrova sul famoso Bus dal quale i 100 giocatori dovranno lanciarsi . Per prendere le armi basta aprire delle chest apposite situate e "nascoste" all'interno della mappa invece per le munizioni è presente un'altra chest però più piccola (per l'appunto solo per i proiettili). Le mete dove i player possono lanciari sono: lande letali, fabbrica fiorente, rifugio ritirato, magazzino muffito, parco pacifico, putrodo pantano, Salty Springs, Tomato Town, bosco blaterante, acri anarchici, crocevia con cianfrusaglie, montagnole maledette, spiagge snob, boschetto bisunto, lago del bottino, pinnacoli pendebti, condotti confusi, corso commercio. La meta più caotica è pinnacoli pendenti dove si trova molto loot ma anche molti player dove c'è sempre molto caos. Le migliori armi più usate e attualmente disponibili sono la revolver, fucile d'assalto (m16), fucile a pompa, cecchino Bolt-Action, lanciarazzi e infine lo SCAR!Come altri giochi battle royale anche Fortnite contiene la "maledetta" tempesta ovvero un zona della mappa in cui se si fuoriesce il giocatore prende danno, infatti ogni giocatore deve stare attento a rimanere all' interno della "safe2 parte della mappa dove la tempesta non arriva in cui i giocatori sono "salvi" eccetto eventuali fight con altri player!E' presente uno strumento di difesa avvero le costruzioni che possono esse fatte di tre materiali : qullo base il legno,mattone e il più resistente il ferro.(materiali presenti all interno della mappa raccoglibili col piccone).In conclusione direi ... FORTNITE GIOCO SEMPLICE DIVERTENTE E AFFASCINANTE adatto a tutte le età senza la presenza di sangue! Voto? 9/10 voto alto per un gioco all' altezza!!