Fortnite - Il gioco di cui tutti sono innamorati

Da qualche mese, YouTube è pieno di video di Fortnite. Fortnite è un gioco di sopravvivenza sviluppato dalle due case videoludiche Epic Games e Peaple Can Fly. Il gioco esce il 25 Luglio 2017 come titolo di accesso anticipato a pagamento, con l'unica modalità disponibile, "Salva il Mondo". Nel settembre 2017, viene aggiunta una nuova modalità free-to-play, la "Fortnite Battle Royale". Quest'ultima è la modalità che sta facendo impazzire migliaglia di persone da tutto il mondo. Consiste nella battaglia tra 100 giocatori i quali si possono disporre in squadre da un massimo di quattro players. Tutti i giocatori dovranno cercare delle armi nelle varie città situate nella mappa, per poi provare ad uccidere gli avversari. Dopo aver letto questa spiegazione, sicuramente, starete pensando che Fortnite sia una semplice battaglia reale e la domanda sporge spontanea: cos'è che ha fatto innamorare i 40 milioni di player che giocano costantemente a questo titolo?

Ho sviluppato una piccola tesi che spiega quattro possibili motivi per cui milioni di players continuano a giocare a Fortnite.



Punto 1.

I COLORI





No, non sono pazzo e ora vi spiego anche il perché. I vari giochi di battaglie reali, hanno dei colori predominanti molto cupi (grigio, marrone, amaranto, ecc.), mentre Fortnite ha dei colori molto accesi (verde lime, azzurro, giallo, ecc.). Questo non è un fattore da sottovalutare perché in effetti gli occhi si affaticano di più con i colori spenti che con colori accesi. Inoltre molte persone odiano stare ore e ore a guardare uno scenario cupo. Questo è anche uno dei motivi per il quale, molti bambini giocano a Fortnite. Provate a immaginare Fortnite, con dei colori spenti, credo che perderebbe almeno un terzo dei suoi giocatori abituali.

Punto 2.

IL COSTO



Fortnite è uno dei pochi giochi di battaglia reale, se non l'unico, free-to-play. Questo ha reso possibile di creare velocemente, una community da fare invidia ai migliori giochi. Credo che avere una community ampia e varia, sia uno dei fattori fondamentali per i videogiochi, sopratutto se, per giocare una partita, bisogna essere in 100.



Punto 3.

LA PROPAGANDA



Quelli della Epic Games, hanno fatto una compagna pubblicitaria perfetta. Infatti le varie inserzioni, si trovano, praticamente, solo su YouTube. Inoltre molti YouTuber, con milioni di iscritti, sono stati contattati per puomovere il gioco (esempi come Favij, GiampyTek, St3pNy, ecc).

Punto 4.

I CONTINUI AGGIORNAMENTI

Fortnite, sta continuamente ricevendo vari aggiornamenti, i quali, aggiungendo nuove armi, skin e balletti, non faranno mai annoiare i player. Un altro fattore che aiuta a tenere costanti i videogiocatori è il “Pass Battaglia”. Il Pass Battaglia permetterà a chiunque di sbloccare vari premi tra cui anche delle monete per comprare delle skin o balli. Inoltre, si può comprare il Pass Premium che sarebbe il semplice Pass Battaglia ma, con più premi. Si riceve un premio ogni livello del pass che potrà essere sbloccato tramite le sfide giornaliere.

Per alcuni di questi motivi, inoltre, moltissimi videogiocatori abituali delle battaglia reali, pensano che sia un gioco da bambini. Sicuramente, la Epic Games, con la propaganda fatta, ho conquistato tantissimo pubblico ma, allo stesso tempo, ha perso molti possibili giocatori abituali. Il motivo? Semplice! Tutti gli YouTuber contattati, oltre ad avere milioni di followers che li stimano, hanno inoltre moltissimi “haters” che magari, anche solo per “dispetto” o per giudizio, decidono di non provare quel gioco, solo perché è stato sponsorizzato dallo YouTuber che gli sta “meno simpatico” o che per lui porta solo “video per bambini”.

Nonostante ciò Fortnite continua ad andare forte e riesce a fare concorrenza a titoli del calibro di H1Z1 o PlayerUnknown's Battlegrounds.