Fortnite

Gioco GRATUITO per PC, xbox one e PS4 Questo gioco, Fortnite, è molto popolare in questi tempi, é un gioco simile a

PlayerUnknown's Battlegrounds con la particolarità che è GRATIS, ha una grafica cartoonesca e che facendo acquisti in app non andra a influire nel game ma sara tutto estetica.Pero stanno dei pass 'VIP' che daranno più skin ogni livello, delle gemme e il pass per la modalita 'Salva il mondo' di cui parlero sotto

Quando avvii il game sulla tua console ti apparirano due modalià, una battle royale che ha lo stesso scopo di PlayerUnknown cioè chi rimane in vita per ultimo vince, vincendo ti darà XP per livellare e sbloccare skin ecc. poi si può giocare in singolo, a coppie, e a squadre.

Nella modalità 'Battle Royale' lo scopo come gia detto è rimanere vivi per ultimi e al inizio partita ti trovi su un camioncino e con la mappa puoi decidere in che direzzione e in che località lanciarti, appena si tocca terra sarai con un 'piccone' e la prima cosa che si deve fare è cominciare a cercare armi in tutta la mappa, stanno 5 rarità diverse di armi: Comune, non comune,rara,epica e leggendaria tutte trovabbili in giro nella mappa oppure in dei bauli che si trovano in giro per le localià/zone dove è possibile trovare di tutto. La seconda cosa da fare appena trovata qualche arma è vedere dove si trova la safe zone e correre subbito al interno, questa se ti trovi al infuori ti farà danno fino al punto di morire e si restringera a livelli fino a divennatre minuscola e far finire la partità.La particolarità di questo gioco a differenza di PlayerUnknown è che si può costruire fortini con legna,mattoni e ferro che si potranno trovare spaccando alberi,muri e macchine o reperibbili tramite bauli Quando si finisce una partita si ottengono XP per aumentare di livello e sbloccare skin per le armi che non andranno a influire nel game.Inoltre ultimamente hanno aggiornato la mappa facendo più localià da scoprire,Nei punti morti, invece sono state aggiunte un bel po di armi,Vi consiglio molto questa modalità di gioco soprattutto se non avete il gioco PlayerUnknown.

Questo è in poche parole è fortnite, voi mi chiederete cosa sarà mai la seconda modalità, ebbene si è appagamento, però questa modalita è una specie di 'Beta' e la possono provare o chi la ha acquistata per l'appunto o chi ha il pass a pagamento e non ho parlato di codesta perchè non ho ancora avuto la possibilità di provarla, si dice che nell 2018 verra resa gratuita.