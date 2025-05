Final Fantasy XV: un gioco tra leggenda e realtà!

Final Fantasy XV è un gioco per i dispositivi mobili (cellulare, tablet), sia ios che android. E' un gioco di strategia in cui potrai costruire il tuo impero!

Final Fantasy XV , inizialmente conosciuto con il nome di Final Fantasy Versus XIII, è un videogioco action RPG del 2016, sviluppato e pubblicato da Square Enix per Play Station, Xbox One e Microsoft Windows.

Svelato durante l'E3 del 2006 con il nome di Final Fantasy Versus XIII, questo capitolo narra le vicende di Noctis Lucis Caelum, l'unico erede di una dinastia a capo dell'ultima città che ancora controlla i cristalli; in circostanze impreviste combatte contro nemici che cercano di impossessarsi dei cristalli.

Inizialmente Final Fantasy Versus XIII era, secondo i suoi sviluppatori, un titolo del tutto indipendente dal resto della serie Fabula Nova Crystallis Final Fantasy, con nuovi personaggi e un design visivo differente. Tuttavia, durante la conferenza Sony tenutasi all'E3 del 2013, Square Enix ha rivelato che il nome del videogioco sarebbe stato cambiato in Final Fantasy XV, rendendolo quindi un capitolo della serie principale.

Il gioco ha ricevuto un'accoglienza generalmente positiva da parte della critica specializzata, venendo promosso a pieni voti da buona parte delle testate videoludiche, rivelandosi inoltre un grande successo commerciale dato che i costi di sviluppo sono stati pienamente coperti già solo con le vendite del D1.

Final Fantasy XV è il capitolo della serie che ha venduto di più nel giorno di debutto con 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo al day one.

Circa due anni dopo l’uscita, il 9 Settembre 2018, Square Enix annuncia che il capitolo ha venduto 8,1 milioni di copie in tutto il mondo.



TRAMA:



Nell'ambito delle trattative di pace per porre fine al lungo conflitto tra il Regno di Lucis e l'Impero di Niflheim, è stato deciso il matrimonio del Principe Noctis Lucis Caelum con la nobile Sciamana Lunafreya Nox Fleuret, della provincia imperiale di Tenebrae, nella città di Altissia. A pochi giorni dalla firma dell'armistizio, Noctis lascia così la capitale con i suoi tre amici più fidati, Prompto Argentum, Ignis Scientia e Gladiolus Amicitia a bordo della Regalia, l'auto del padre di Noctis, Re Regis, per raggiungere il luogo della cerimonia. Durante il viaggio verso il Porto di Galdin dove avrebbero preso un traghetto per Altissia, però, la Regalia ha un guasto e il gruppo decide così di trainarla alla stazione di rifornimento di Hammerhead, dove si trova Cid Sophiar, un vecchio amico di Regis, insieme a sua nipote Cindy Aurum, che si occupa dell'officina al posto suo e ripara la Regalia.

Arrivati finalmente al Porto di Galdin i quattro incontrano uno sconosciuto, il quale gli dice che al momento i traghetti per Altissia non sono disponibili per dei tumulti riguardanti Niflheim, ma prima di andarsene dà loro una moneta per pagare il loro viaggio. Constatato che quanto detto dallo sconosciuto è vero, Noctis e i suoi amici trovano l'occasione di superare il blocco imperiale grazie a Dino Ghiranze, un giornalista che conosce la vera identità di Noctis e che è disposto ad aiutarli se in cambio raccoglieranno per lui un minerale per la sua passione di orafo. Ottenuti i servigi di Dino il gruppo dovrà aspettare il mattino seguente per partire. Ma poco prima della partenza, tuttavia, Ignis fa vedere loro un quotidiano che reca una notizia scioccante: il giorno della firma del trattato, Niflheim ha lanciato un assalto proprio contro la capitale reale. Sconvolti, i quattro ritornano indietro e scoprono in effetti che i soldati magitek dell'Impero bloccano la strada verso Insomnia. Facendosi strada verso la collina che mostra la città, osservano la loro casa ridotta in fiamme, mentre dai notiziari radio si apprende che il Cristallo di Lucis, emblema del regno, è nelle mani dell'Impero e Noctis ascolta atterrito mentre viene annunciata la propria morte, quella di suo padre e della sua promessa sposa Lunafreya.