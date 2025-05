( 3 ratings)

Final Fantasy XV: A New Empire

Io stesso gioco attualmente a Final Fantasy XV: A New Empire,e queste che seguono sono considerazioni,per quanto possibili,oggettive sul gioco in questione. Buona lettura! Final Fantasy XV: A New Empire è un gioco strategico gratuito,disponibile sia per Android che per iOS. In questo free to play (inteso come tale, poiché a differenza di altri giochi gratuiti non sarete costretti a "shoppare" per avanzare nell'avventura) sarete in grado di impersonare il protagonista dell'ultimo capitolo della famosa saga Final Fantasy,Noctis Lucius Caelum,anche se prossimamente giungeranno altri eroi. Nel gioco potrete gestire il vostro impero personale,allestendolo di vari edifici,che possono essere luogo di produzione o di svago (come per esempio il casinò),ma potrete,e dovrete,innalzare anche mura e piazzare trappole per prottegervi dagli attacchi degli imperi rivali. Il gioco presenta funzionalità online,che permettono di unirsi ad una gilda per non passare da soli questa fantastica avventura. Inizialmente il gioco sembrerà semplice,anche grazie alla presenza di un tutorial (che comsigli vivamente di seguire passo per passo); infatti vi saranno forniti la maggior parte dei materiali necessari a portare la vostra cittadella, insieme alle vostre altre costruzioni, più o meno al livello 6. Nonostante ciò avanzando di livello in livello,sia con il proprio eroe che con il proprio stabilimento, possedere equipaggiamenti più rari e forti e anche grandi riserve di materiali si inizierà a sentire. Ma non c'è da preoccuparsi perché con un po'di pazienza e con l'aiuto di amici si riuscirà tranquillamente a superare qualsiasi ostacolo. È per questo che concludo dicendo che reputo molto divertente l'esperienza offerta da Final Fantasy XV: A New Empire e perciò consiglio caldamente l'installazione di questo gioco sui vostri dispositivi mobili e non.