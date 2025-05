( 3 ratings)

Final Fantasy XV: A New Empire "Come funziona e la mia opinione"

Queste che elencherò qui sotto sono le mie imperssioni dopo un mesetto di gioco, quindi perfavore non insultate. Se avete altre opinioni in merito, scrivetemele qui sotto con un commento. Buona lettura! Per tutti gli amanti della saga di Final Fantasy, questo è oro colato, infatti potremo giocarlo su mobile ovunque vogliamo (richiede un collegamento a internet per funzionare). Il gioco consiste di creare un proprio impero in cui richiedono le seguenti risorse primarie per poter andare avanti nel gioco: Razioni, Guil, Pietra, Metallo e monete d'oro. Le razioni servono per fornire cibo ai tuoi soldati e ai tuoi abitanti, i Guil sono la valuta virtuale che ci serviranno per comprare potenziamenti secondari molto utili, la pietra e il metallo servono per le costruzioni e i miglioramenti degli edifici, infine le monete d'oro servono per comprare le risorse qui sopra elencate e anche vari potenziamenti secondari. Il gioco si presenta in 2D ma con una grafica molto godibile per essere un gioco per mobile (lo schermo è in posizione verticale). Per ottenere le risorse bisogna migliorare le fattorie (per le razioni), le cave (per la pietra) e le miniere (per il metallo); Per le monete d'oro e i Guil, bisogna completare missioni specifiche chiamate "Missioni Imperiali" e "Missioni Eroiche"oppure saccheggiando villaggi vicino al proprio. Ovviamente si può prendere parte a una Gilda, ossia un gruppo in cui si possano donare risorse per aiutarsi a vicenda con una chat privata. Ogni giocatore ha un eroe, ossia un guerriero immortale molto potente (per ora c'è solo Noctis, però si pensa che ne aggiungeranno altri) però all'eroe servono truppe a supporto che si dividono in 4 categorie: Guerrieri (soldati semplici, molto veloci da addestrare con poca portata di materiali), Cavalleria (più danni rispetto ai guerrieri). Maghi (dotati di poteri mistici e molto potenti in massa) e infine abbiamo le Macchine da Assedio ( più lenti rispetto le altre truppe, però ideati per distruggere le mura nemiche); ogni truppa ha i suoi Pro e i suoi Contro, quindi bisogna studiare bene un esercito equilibrat. Per addestrare delle truppe servono i materiali primari, ma si tratta di poche risorse, non allarmatevi. Ci sono molte strutture da costruire e aggiornare costantemente, vi consiglio caldamente di seguire le "Missioni consigliate dal gioco" in modo da creare un impero molto equilibrato. Ogni volta che passerete di livello avrete vicino a voi nuovi imperi del vostro stesso livello, in modo da creare un gioco imparziale e divertente. Secondo la mia personale opinione questo gioco merita davvero molto, anche per i non amanti della saga di Final Fantasy (come me), dovrebbe avere maggiore visibilità. Vi ringazio per la lettura!