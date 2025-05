Final Fantasy XIV

Diventa l'eroe della tua avventura nel nuovissimo gioco di strategia per dispositivi mobili Final Fantasy XV: A New Empire!

Costruisci il tuo regno, scopri la magia potente e domina il regno insieme a tutti i tuoi amici!

Il gioco è un videogioco di strategia con elementi di costruzione della città.I giocatori costruiscono una base e aggiornano le loro strutture sfruttando le risorse minerarie. Addestrano gli eserciti per difendersi dai giocatori attaccanti e possono impostare le difese della parete. Il gioco utilizza un sistema di gilda come componente sociale. Una volta entrati in una gilda, i giocatori possono accumulare la fedeltà che viene utilizzata per acquistare oggetti speciali. I membri della gilda possono aiutarsi a vicenda nel completare i progetti di costruzione per aggiornare più velocemente le loro strutture. Le gilde hanno anche le loro missioni, o barre di avanzamento a tempo, che premiano ulteriormente i giocatori.Dopo che il giocatore ha creato un personaggio, il gioco inizierà in una delle tre città-stato a seconda della classe iniziale del personaggio. Il giocatore non può cambiare classe fino a quando non termina la ricerca di livello 10 della sua classe di partenza.Fare le missioni del Main Scenario aiuterà il giocatore a ottenere EXP , Gil , oggetti, un biglietto di dirigibile , la possibilità di usare la stanza della locanda , il permesso di fare Guildleves , visitare il Gold Saucer , assumere i retainer e potersi unire alle Grand Companies di Eorzea .Il giocatore può scegliere tra giocare con il mouse e la tastiera o giocare su un gamepad. L'abilità HUD si adatterà alla scelta selezionata del giocatore.Usare le abilità è un sistema di apprendimento facile. Il giocatore ha cinque diverse barre di battaglia da guardare: HP, TP, MP, Enmity e (nelle parti) il Limit Gauge;HP sta per Hit Points e determina quanto un giocatore è vicino a essere KO HP è governato dall'attributo Vitalità.TP sta per Tactical Points ed è usato per eseguire Weaponskills. La maggior parte delle abilità sotto questa categoria sono istantanee e tu puoi correre e lanciare senza timer di lancio (sebbene sia comunque soggetto a un timer di raffreddamento). I giocatori sono fissati a un massimo fisso di 1000 TP e non possono essere aumentati in alcun modo.MP sta per Magic Points ed è usato per lanciare incantesimi (EX: Fire, Blizzard). Sebbene la maggior parte di queste abilità abbia un tempo di lancio, ci sono alcuni incantesimi istantanei che possono essere lanciati durante lo spostamento. Gli incantesimi con un tempo di cast richiedono al giocatore di rimanere fermo fino al completamento del lancio. MP è governato dal livello e dall'attributo Piety.È un gioco molto bello, usando strategie e lavoro di squadra ti divertirai un sacco, se non hai mai giocato ad un gioco così, prova questo per primo!