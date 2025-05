( 3 ratings)

Dead by Daylight: un gioco divertente ma anche frustante

Probabilmente pochi avranno sentito parlare di questo gioco sviluppato da Starbreeze Studios in collaborazione con Behaviour Interactive e 505 Games uscito nel 2016 ma che ancora oggi è in continuo aggiornamento, peccato che avvolte questi aggiornamenti peggiorano il gioco e non lo migliorano. Dead by Daylight è un gioco horror multiplayer in cui quattro giocatori saranno nei panni dei sopravissuti il cui dovranno riuscire a scappare dalle grinfie del killer, ovvero un altro giocatore il cui scopo sarà quello di amazzarli tutti, se questi non riusciranno a fare i generatori per poi scappare. Adesso veniamo ai dettagli, questo gioco è unico e divertente fino a un certo punto, o meglio lo era quando uscì, peccato che soffrè di miriadi di bug e glitch anche gravi che rovinano l'esperienza di gioco cadendo nel disagio e come se non bastasse con i continui aggiornamenti non fanno altro che aumentare i bug, più che migliorare peggiora.

Gli aggiornamenti non fanno altro che aggiungere nuove mappe, cosmetici, nuovi killer e sopravissuti presi da film horror famosi venduti sottoforma di dlc a pagamento e come detto prima per assurdo si aggiungono anche i bug e il gioco peggiora sempre più.

Come se non bastasse i nuovi killer spesso sono sbilanciati e frustanti per chi si trova a giocare come sopravissuto. E non è finita qui, il gioco premette di giocare con gli amici da sopravissuto in partite pubbliche, ovvero i famosi premade.

Giocare con amici sembra una cosa normale ma in questo gioco sarà sbilanciatissimo ed estremamente facile vincere contro il killer, dall'altra parte molto frustante per esso impossibilitato nel tentare di atterrare qualche sopravissuto perchè le partite dureranno due secondi di numero i sopravissuti faranno i generatori tutti uniti come se non ci fosse un domani per poi aprire le uscite e scappare trollando male insultando in chat dando del "noob", "cancer" o del "camper" al killer. I sopravissuti e i killer possono essere potenziati con i punti sangue accumulati a fine partita, hanno diversi potenziamenti a disposizione ovvero i "perk", però quest'ultimi vengono continuamente upgradati e downgradati di continuo e alcuni resi ora totalmente inutili come l'abilità di sabotaggio ad esempio. Il matchmaking anche presenta dei problemi nel cercare le partite, più alto sarà il rank di gioco del giocatore e più lenta sarà la ricerca di partite per non parlare poi dei killer che hostano le partite e che per dispetto fanno laggare apposta la loro connessione per dare fastidio ai sopravissuti in partita, o abbandonano la partita a caso facendo perdere il rank, insomma questo gioco cade letteralmente a pezzi, fa acqua da tutte le parti e la cosa più grave è che ancora oggi è così.

Niente funziona come dovrebbe perchè i killer hanno paura dei premade, di essere insultati senza motivo e di perdere, come il 90% delle volte di fatto succede, i sopravissuti per dispetto al killer si mettono a quittare a caso togliendo internet facendo perdere il rank al killer, si è assurdo il killer innocente sarà l'unico a perdere il rank, così dall'altra parte i killer che quitteranno a caso faranno perdere il rank solo ai sopravissuti innocenti, e questo accade molto spesso sia da killer che da sopravissuto. Giocare a questo gioco è una prova di resistenza e di sopportazione assurda, divertente solo le prime 80 ore di gioco, poi dopo quando ci si accorge del marcio ci si annoia infinitamente e si finirà per abbandonare il gioco e fare una partita ogni tanto o qualche partita con gli amici.

Graficamente è mediocre, le texture sono tutte sfocate appena ci si avvicina un pò, perfino le texture impostate su ultra in 1080p, però gira bene più o meno nella maggior parte dei pc da gaming anche se potrebbe essere ottimizzato meglio, alcune mappe scattano in alcuni punti e altre no, chi registra video ha un pessimo framerate anche su pc potenti.

La versione per console uscita nel 2017 ha problemi ancor peggiori, oltre a essere aggiornata in ritardo ed avere più bug rispetto alla versione pc ha anche un framerate indecente che scende sotto i 30 fps fino ai 10-15 fps che rende impossibile giocare su console, sopratutto da killer.

Mi dispiace parlare male di questo gioco perchè a me piaceva molto quando non cerano tutti i killer e i cambiamenti che ci sono adesso però ha più problemi che pregi, e anche troppi problemi, infatti molta gente ha abbandonato questo gioco e molta lo farà in futuro e probabilmente lo farò anche io, comunque consiglio di provarlo, magari a qualcuno può piacere ancora adesso.