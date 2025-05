( 6 ratings)

Dead By Daylight - Scappare non è una via di fuga

Avete mai provato il brivido di essere rincorsi da un killer senza pietà? Beh, questa potrebbe essere la vostra occasione..Dead By Daylight è un gioco che si basa su un killer e 4 sopravvissuti. I sopravvissuti malcapitati dovranno riattivare ben 5 generatori elettrici sparsi per la mappa e nel mentre devono affrontare una serie di Test Abilità per far sì che il generatore non si inceppi creando un rumore molto forte e quindi indicando la posizione dei sopravvissuti al killer.



Una volta riattivati dovranno aprire le porte che li trarranno in salvo, ma ovviamente in tutto questo il killer di certo non farà da spettatore, anzi...Se rimane solo un ultimo sopravvissuto in vita, esso potrà trovare la botola oscura in grado da permettergli di scappare.



IL KILLER



Il killer è una letale macchina da guerra in grado di individuare le impronte dei sopravvissuti che sono appena passati grazie alla sua acuta vista. Esso è più veloce del 10% dei sopravvissuti e in più può acquisire delle competenze (abilità) in grado di renderlo ancora più imbattibile.

Il killer per ridurre in fin di vita un sopravvissuto deve colpirlo due volte, la prima lo ferirà, quindi lascerà impronte di sangue per terra, sarà più lento e in più produrrà versi di dolore udibili dal killer.

Quando i sopravvissuti sono in fin di vita, il killer, con la sua possente forza, se li carica sulla spalla e li appende a degli uncini anche se in questo tragitto i sopravvissuti, se trattenuti a lungo sulla spalla, potranno divincolarsi liberandosi dalle grinfie del killer.



Una volta appesi, possono decidere di tentare la fuga autonomamente (4% di possibilità - molto bassa), oppure potranno farsi liberare da un compagno. Sta agli alleati scegliere di salvarlo o meno.



Esistono vari tipi di killer come ad esempio Il Dottore, Il Mandriano, La Strega e molti altri sbloccabili anche attraverso DLC aggiuntivi.



Ognuno di loro ha diverse competenze, ma tutti hanno una cosa in comune: la malvagità.



I SOPRAVVISSUTI



I sopravvissuti come già detto in precedenza sono 4 e come i killer anche loro hanno le loro “armi” per avvantaggiarsi. Sono sì un po’ più lenti, ma possono essere equipaggiati con strumenti e accessori in grado di fermare, o almeno rallentare, ogni killer.

Alcuni tra gli accessori che hanno sono la torcia elettrica, che serve per accecare il killer e fargli perdere secondi preziosi, il kit medico che esiste di tre tipi (Marrone = scarso, giallo = buono, verde = ottimo) e serve per potersi autocurare dopo esser stati feriti dal killer o anche per curare un compagno più velocemente, possono equipaggiare anche la cassetta degli attrezzi che può rivelarsi molto utile per riattivare generatori più in fretta o anche per sabotare gli uncini su cui il killer appende le sue vittime.

Anche i sopravvissuti come per i killer sono vari e con diverse abilità (sta a voi scegliere il vostro preferito).

Anche l’ambiente gioca a favore dei sopravvissuti, infatti gli permette di nascondersi all’interno di armadietti e di trovare casse con degli oggetti utili all’interno. In più sono sparsi per la mappa dei bancali (più comunemente chiamati pallet) che se inseguiti dal killer possono essere abbassati per ostacolarlo. Il killer non può scavalcarli, ma solo distruggerli. Per questo ci vuole del tempo, che potrebbe essere utile per sfuggire al mostro.



Se un sopravvissuto muore, perde tutti gli oggetti che aveva con sè.



Tutti i punti che fate in partita, potete poi utilizzarli per aumentare il livello del vostro personaggio, per sbloccare abilità e accessori. Questi punti sono chiamati Punti Sangue.



Per finire, il sistema di matchmaking si basa sul rango sopravvissuto/killer, si parte dal livello 20 che possiamo chiamare i principianti se vogliamo e si finisce al rango 1, ovvero il più alto.



Spero di essere stato il più chiaro e comprensibile possibile e occhio al killer!