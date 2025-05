CSGO Review

Gameplay

Premessa:In questo articolo andrò ad analizzare nei vari paragrafi Il gioco Csgo, con i loro pro e contro, vi prego dunque di leggerli fino alla fine dove presenterò la mia opinione sollevando anche temi interessanti. ;)

Il gioco è uno sparatutto con le modalità: Competitiva e leggera, dove si combatte fra terroristi e antiterroristi per far esplodere o disinnescare la bomba a seconda del ruolo, e le modalità Giochi d'armi, dove per esempio chi fa un certo numero di uccisioni ottiene un'arma, oppure duelli con solo cecchini e tanto altro. E' presente una grande varietà di armi : fucili a pompa, mitra, cecchini e pistole, con la possibiltà di comprare skin attraverso il mercato di steam, oppure aprendo le casse trovate casualmente nelle partite giocate. Nonostante le varietà di armi, spesso durante il Gameplay bisogna essere molto veloci, solitamente a meno che non si usino cecchini, chi spara prima nelle gunfight, vince. Questo rende il Gameplay poco avvincente, e il tutto è rovinato dalla gran presenza di cheater compresi addirittura streamer di twitch, che vengono colti utilizzando questi “trucchi” che permettono di vedere i giocatori oltre i muri, ed avere una mira perfetta. Credo quindi che dovrebbero essere utilizzati anticheat più efficaci e restrizioni più severe affinchè questa piaga possa essere almeno alleggerita.





Grafica

La grafica di Counter Striker Global Offensive (detto brevemente Csgo), è di tipo realistico: le ombre, i riflessi, i movimenti, sono fatti con cura e rendono il gioco graficamente, abbastanza carino. La fluidità dei movimenti riesce a far immergere maggiormente nel gioco, l’unica pecca è che quando si muore, si ha spesso una visuale pessima dove è possibile ritrovarsi dentro la skin di un giocatore, fuori dalla mappa o addirittura sottoterra.







No pay to win

Bug e problemi vari:

Fortunatamente, csgo non è un gioco pay to win, perché gli unici acqusti possibili sono per skin, graffiti, soundtrack e altro. Questo permette a qualsiasi tipo di giocatore di scontrarsi ad armi pari.Un altro problema di csgo, è la presenza dei vari bug che di sicuro non migliorano affatto il Gameplay. Per esempio: spesso molti colpi sicuri non vanno a segno, oppure infliggono danni ridotti nonostante il colpo fosse diretto in una zona corporea importante facendo perdere scontri ingiustamente, oppure quando ci si prova ad abbassare più volte, il movimento rallenta rendendoti esposto ai nemici ecc...





Conclusioni articolo:

Detto tutto ciò, questa era l'analisi con le mie opinioni riguardanti csgo , spero abbiate trovato interessanti i punti sollevati, soprattutto quelli nel Gameplay che ritengo molto importanti, addio.