CS.GO DANGER ZONE

GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE ED ELMETTO

ESPLOSIVI

ARMI DA FUOCO

SOLDI

ARMI CORPO A CORPO

GRANATE VARIE

PARACADUTE

SIRINGHE

Valve non vuole essere da meno e introduce in CS:GO una modalità Battle Royale ovvero "DANGER ZONE"Inoltre cambia radicalmente il gioco stesso rendendolo Free-to-play e quindi scaricabile gratuitamente da Steam.Gli utenti che hanno acquistato il gioco prima di questa modifica riceveranno un "PRIME ACCOUNT" .Un BADGE che vi da diritto ad un matchmaking diversificato da quello degli utenti senza badge.Andiamo ad analizzare Danger Zone e confrontiamolo con i suoi diretti rivali...Senza alcun dubbio la parte fondamentale di questo genere di giochi, puntato sul realistico e molto semplice nel complesso.La tattica giocherà un ruolo fondamentale per la vostra sopravvivenza.Avviata la ricerca di una partita e dopo un riscaldamento di una manciata di minuti inizia la partita.Dovrete scegliere un punto della mappa in cui cominciare il tutto, mappa divisa in esagoni gialli e di dimensioni molto ridotte rispetto agli altri giochi,è importante sceglierlo con cura perché dopo potrete solamente virare leggermente ma non cambiare idea e andare in un altro punto.Vi calerete giù da un elicottero e una volta a terra avrete a disposizione solamente una siringa "usa e getta" e un Tablet che analizzeremo tra un po'.Parte quindi la vostra fase di "loot", ovvero, la ricerca di tutto quello che può tornaci ulite per sopravvivere.Evito di fare un listone di tutto quello che possiamo trovare ma lo riassumo in breve:Tutte queste cose ci torneranno utili per rimanere gli ultimi in vita, questo ovviamente lo scopo dei Battle Royale.Durante gli scontri con i nemici bisogna essere precisi e veloci sia perché le munizioni sono contate sia per non attirare troppe attenzioni.La vita non è altissima quindi si uccide( e si muore) con pochi colpi.Come in CS:GO non si può correre ed i salti sono molto limitati, ci si può però shiftare ovvero entrare in modalità silenziosa e non far sentire i nostri passi.Possiamo trovare tutti gli oggetti sopra elencati in casse, per terra oppure andando ad ordinarli sul tablet.Quest'ultimo potrà essere utilizzato sia come mappa sia come "SHOP".Possiamo quindi comprare quello che riteniamo più utile e ci verrà consegnato tramite droni.Questi droni ci seguiranno (occhio quindi ai nemici) e consegneranno l'oggetto ordinato sopra di noi.Il tablet sarà potenziabile con delle schedine che troveremo in giro e acquisirà altre funzioni.Parliamo ora della mappa, molto più piccola di quella dei rivali (Fortnite per esempio) ,ma considerato che in partita ci saranno 16 player ,io la considero ottima.Molto ben riempita e piena di strutture e case, presenta zone varie ma comunque ben equilibrate.Inoltre ci evita le corse da un lato all'altro per fuggire dalla "safe".Anche in Danger Zone è presente una safe che prende il nome di infezione.Avanzerà non troppo velocemente ma nella zona infetta verranno lanciati dei missili.Per la grafica non si grida al miracolo, resta quella di CS:GO, vecchiotta ma comunque curata e gradevole.Su un livello diverso da fortnite, paragonarli è un azzardo, sono diversi.Uno punta su un gameplay più cartoonesco e fantasioso l'altro su realismo con un pizzico di tecnologia avanzata.Sicuramente ognuno ha i suoi punti forti, ognuno preferisce quello che lo intriga di più.In conclusione una modalità molto valida per tanti aspetti un po' meno per altri, sicuramente da provare con gli amici anche perché è gratis...Che state aspettando andate su Steam e scaricate CS:GO.Spero che questo articolo vi sia piaciuto e che via abbia fatto scoprire un nuovo gioco.