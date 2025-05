( 0 ratings)

Cos'è Minecraft

Minecraft è un gioco che costa 23,95 euro e si può giocare sia sul pc che sulla playstation che sulla Xbox, ma per godersi al meglio il gioco è consigliabile utilizzare il computer. Minecraft è un gioco fantastico dalle mille risore.

Molti lo sottovalutano però in realtà può dare molte soddisfazioni.

Ci sono tantissime modalità, tra cui la vanilla dove si può esplorare, combattere con i mostri, costruire di tutto e di più l'unico freno è la fantasia.

Come detto prima ci sono tanti modi per giocare, ovvero, nei server online dove ci saranno minigiochi di ogni tipo molto divertenti, come gare di velocità, di building, e tanto altro.

Si può giocare con gli amici in questi server oppure basta acquistare un server a basso costo e giocare tranquillamente nei mondi privati e ve lo assicuro, è fantastico.

Per scoprire tutti gli oggetti nel gioco si può utilizzare la creative avendo a disposizione ogni cosa: armi, armature, blocchi per costruire, animali, ecc....

La fantasia è la cosa più importante nel gioco e per chi si sente molto forte si può aumentare la difficoltà del gioco.

non appena farete partire la partite mi farà spawnare in un mondo casuale e sarete circondati da tanti blocchi che formeranno un paesaggio;montagne,colline,mari,oceani,pianure, tutto.

e la prima cosa da fare è di raccogliere tanta legna per craftare la crafting table e grazie ad essa potrete costruire tutto ciò di cui avete bisogno come:piccone, ascia, pala ,spada, zappa; col piccone potrete scavare nuovi minerali come la pietra,il ferro, il carbone e cosi via;man mano che scoprirete materiali nuovi potrete potenziarvi sia con le armi che con l'armatura.

Il carbone serve per creare le torce.

Dopo aver fatto i primi materiali bisogna riuscire a costruirsi un posto per potervi nascondere dai mostri, dato che all'inizio è molto difficile sconfiggerli; all'inizio vi consiglio di fare un buco nel terreno o in una montagna.

Si può pescare, allevare animali, inventare costruzioni magnifiche.

Nel mondo vanilla si deve essere in grado di sopravvivere ai mostri notturni dell' overwold (zombi,slender,slime, scheletri armati di arco, ragi in grado di arrampicarsi , avvelenarti e lanciare ragnatele); per i più tenaci si deve affrontare il nether,che si crea grazie all'ossidiana e un acciarino, dove anche li ci sono mostri, ma molto più forti come: pig zombi, magma block, ghast, blazer,wither scheleton ed il più forte... il wither :(.

Il boss più forte del gioco è difficile da raggiungere, ma una volta trovato bisogna distruggere le torri che lo curano e dopo lui, che è un dragone gigante; questo posto sarà infestato di slender; dopo averlo sconfitto vi darà tanta esperienza ed un uovo di drago.