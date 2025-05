Cos'è Dead by Daylight?

E' un gioco Survival Horror, Che a differenza di altri Survival Horror, potremmo giocare sia da Killer che da Survivor.

Se si interpreterà il ruolo dell'Killer l'obbiettivo sarà Prendere tutti i 4 Surviovor e sacrificarli all'Entità, invece, quello dei Survivor sarà, ovviamente, di sfuggire al killer completando 5 generatori che apriranno le uscite.

Ogni Survivor e Killer avrà a disposizione dei Perk che gli aggevolerà nell loro obbiettivo, i perk si sbloccheranno man mano che si gioca, con i "Blood Points", che si potranno prendere semplicemente giocando, ed essi, non saranno comprabili con soldi reali, cosi da non aggevolare chi spende soldi veri sull'Gioco.

Il gioco ha a disposizione varie mappe, e molti Killer e Survivor, anche se, non tutti i personaggi saranno giocabili gratuitamente, infatti alcuni di questi si dovranno comprare, però non disperatevi, i Perk di questi personaggi saranno sbloccabili e le mappe di questi personaggi saranno comunque giocabili.

DbD.Il gioco ha anche un sistema di Ranking (Abilità del giocatore), infatti, si inizierà a Rank 20, e alla fine di ogni partità il gioco ci dara dei punti che faranno salire o scendere il nostro Rank, in base ai punti che abbiamo accumulato giocando, ogni azione che faremo ci fornirà dei punti, che accumulati faranno salire o scendere il NostroPerò purtroppo non tutti i giocatori saranno "Sportivi" giocando, ad esempio, Alcuni Killer potranno una volta preso un Survivor far si che nessuno possa salvarlo, spendendo moltissimo tempo, lasciando ai Survivor il tempo di fare i generatori e scappare.Questa cosa accade anche da parte dei Survivor che potranno farvi scoprire correndo intorno a voi mentre vi nascondete, oppure non venirvi a salvare per fare altro, facendo si di farvi prendere subito dall'Killer.E' brutto il fatto che queste persone non vengano bannate oppure punite, infatti nell'gioco ci sono molti Cheater che giocano da tempo in modo non "pulito" ma che comunque non vengono bannate dall'Sistema Anti-Cheat, oppure alcuni bug che sono presenti da troppo tempo che rovinano il gioco.E' anche brutto il fatto che ormai sia un gioco ufficiale ma che abbia cosi tanti Bug, Ce ne sono veramente troppi, non si può fare una partita priva di Bug.Oppure l'inqualificazione dei programmatori dell'Gioco, che non sanno bilanciare il gioco, ad esempio molti perk molto utili e giusti sono stati rimossi oppure Depotenziati tantissimo rendendoli praticamente inutilizzabili o inutili.