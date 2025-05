Cos'è Assassin's creed?

Assassin's Creed è la saga videoludica che ha venduto più copie in tutto il mondo e che ha costruito un vero e proprio fenomeno, sfociato anche in un film...

Assassin's Creed è il videogame per antonomasia del XXI secolo. Uscito per la prima volta nel 2007, in un decennio sono stati realizzati nove videogame e sette spin-off che portano il nome della saga. Ma non solo. Il gioco è diventato un vero e proprio fenomeno e adattato per il mondo dei fumetti e del cinema. Un gioco che è andato oltre il suo essere semplicemente un divertimento per gli appassionati delle console, ma un fenomeno sociale che ha attraversato almeno una generazione di ragazzi. Il tutto è partito nel 2007, quando la software house Ubisoft lancia sul mercato Assassin's creed, un videogame che vede come protagonisti la Confraternita degli Assassini, un gruppo di persone in lotta contro l'Ordine Templare, una fazione pronta a controllare ogni singolo aspetto della vita degli uomini. Logicamente la Confraternita degli Assassini sono i "buoni" pronti a salvare il mondo dall'attacco dell'Ordine dei Templari.

Assassin's Creed prende ispirazione dal romanzo Alamut del 1938 dello scrittore Vladimir Bartol, ma dopo il grande successo dei primi capitoli, Ubisoft ha deciso di proseguire la storia esplorando ogni possibile epoca storica. La particolarità di Assassin's Creed sta proprio nelle ambientazioni: il personaggio principale non è mai lo stesso e cambia a seconda della trama. Il videogame è strutturato in trilogie: ogni tre capitoli si cambia personaggio ed epoca storica. Ubisoft, però, non ha mai voluto seguire un ordine preciso: è possibile che per completare una trilogia sia necessario aspettare almeno l'uscita di quattro o cinque capitoli. La saga di Assassin's Creed ha affrontato, a modo suo, tutte le principali epoche storiche: dalle crociate nei primi capitoli, fino all'Italia Rinascimentale con Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed: Revelations. Ma anche la Rivoluzione Francese è stata lo sfondo di alcune avventure della Confraternita degli Assassini: in Assassin's Creed: Unity, il gamer rivive la Francia di fine '700.

Assassin's Creed parte da Manhattan, dove un barista venticinquenne di nome Desmond Miles, viene costretto dalla multinazionale Abstergo a ripercorrere la vita dei propri antenati. Il ragazzo a 16 anni era scappato da un rifugio degli Assassini perché non capiva il motivo per il quale i propri genitori lo mettevano in guardia da un nemico immaginario, di cui lui non aveva mai visto la faccia. Quel nemico era proprio l'Abstergo. Grazie a uno speciale dispositivo chiamato Animus, il ragazzo può rivivere la vita dei propri antenati e andare alla ricerca dei Frutti dell'Eden. Una ricerca che però gli permetterà di capire le vere intenzioni dell'Abstergo, di fuggire dalla prigionia e di appoggiare il credo della Confraternita dei Templari. Nel primo capitolo, Desmond Miles rivive le avventure dell''Assassino Altaïr Ibn-La'Ahad e il videogame è ambientato durante la Terza Crociata. Nel secondo capitolo, il protagonista arriva nel covo degli Assassini e rivive la storia di un altro suo antenato: Ezio Auditore. Il gamer scoprirà le bellezze dell'Italia rinascimentale tra Roma, Firenze e la Toscana. Nel proseguo della storia, Desmond arriva a scoprire una Cripta, ma non ha le chiavi per aprirla: parte in una nuova avventura impersonando un altro suo antenato, Haytham Kenway, vissuto durante il periodo coloniale statunitense. Alla fine si scoprirà che Haytham Kenway era in realtà un Templare, e il protagonista deciderà di rivivere le avventure di Ratonhaketon, figlio di Kenway, che si rivela fondamentale per George Washington durante la rivoluzione americana. E la chiave per aprire la cripta si trova proprio nella tomba del presidente statunitense. Ma la storia ancora non è finita: infatti, Desmond si recherà in Brasile e a New York per recuperare delle fonti di energia che serviranno per portare avanti la propria missione.



La storia di Altair (IMPORTANTE)

->

Il primo capitolo di Assassin's Creed è ambientato durante la Terza Crociata e Desmond Miles dovrà rivivere le avventure dell'Assassino Altaïr Ibn La-Ahad. Il barista venticinquenne si scontrerà con molti nemici per riuscire a recuperare un prezioso manufatto chiamato Calice. Alla fine si scoprirà che il manufatto altro non è che Adha, una ragazza che si professa essere una discendente di Gesù Cristo. In Assassin's Creed I, l'obiettivo dell'Abstergo è quello di rivivere le memorie di Altaïr e scoprire dove sono nascosti dei manufatti dai poteri incredibili, chiamati i Frutti dell'Eden. Per riuscire a recuperare il primo manufatto, l'Assassino si troverà a uccidere diversi nemici, fino ad arrivare allo scontro finale con Al Mualim, il mentore degli Assassini che aveva come obiettivo quello di ritrovare i Frutti dell'Eden per controllare il mondo. Nella fortezza di Masyaf, il nostro eroe sconfigge Al Mualim, recupera il primo dei Frutti dell'Eden e scopre che in giro per il mondo ce ne sono altri quindici. A quel punto l'Abstergo vorrebbe ucciderlo, ma riesce ad avere salva la vita.