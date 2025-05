Come scaricare Fortnite \E\ che cos'e Fortnite

Delux

In Questo articolo vi diro come installare Fortnite GratisFortnite comprende sia Salva il Mondo che Battaglia reale [Salva il mondo lo potrere acquistare con il pachetto standard a soli 40.00$] diversissimo per [Battaglia Reale e completamente gratuito aperto a tutti]Prima di Tutti aprimo google sul nostro Pc e digitiamoPoi dovremo cliccare in alto a Destra nel riquadro giallo con scrittoCliccato su get epic games ce lo installerà sul computerOvviamente dopo dovremo registrarci mettere E-mail e password (Per ultimo dovremo cliccare sul quadrato verdee potremo Giocare quanto vorremoSalva il Mondo in poche parole lo dice stesso dal titolo salvare il mondo dai cosidetti mostri che lo vogliono distruggere ci saranno varie missioni da compiere ci sono tantissime missioni di proteggere delle basi rinforzando con trappole mure ecc potenziabili.Salva il mondo si puo acquistaretra loro cambia solo una cosaha rispetto al pachetto standard piùqueste skin variano dallo loro Abilitàa metà della Stagione 5 Salva il Mondo diventera GratuitoSalva il mondo se completi le missioni ti darà direttamente i V-Buck per acquistare le pignate ovvero i Cosidettiche spaccandoli daranno delle armi o delle skin .Battaglia reale invece quando finirai una missioni ti dara soltanto 5 Stelline o 10 Stelline per salire di livello del pass Battaglia che ti dara uno zaino un piccone o altro per il pass da 10$ potrai prendere maggiori skin nel pass gratuito non ci saranno leBattaglia reale in pratica e un tutti contro tutti a squadre o a coppie o a singolo Funziona che ti butti da un autobus e decidi il posto in cui andare in tutta la mappa Restando l'ultimo vincerai Combettendo con Le armi del gioco