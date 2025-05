( 2 ratings)

Come diventare forti su Call Of Duty

In questo testo vi spiegherò come diventare forti nella modalità multigiocatore su ogni tipo di cod. Prima cosa : per iniziare a giocare dovete trovare una modalità dove dovete pensare solo a voi, come ad esempio io ho iniziato col tutti contro tutti, così facendo non dovrete pensare al resto della squadra ma soltanto a far kill per te stesso, e fin che non ne vincete 5 o 6 di fila giocate solo a quello.

Una cosa importante a cui serve giocare in tct è il fatto di dover accurare l'udito e diventare più affidabili con certi tipi di armi e mappe ed oltretutto capirete ,nel caso di avere più nemici davanti, chi uccidere per primo.

Seconda cosa : mai e dico mai giocare a cod mentre si ascolta la musica ,anche se alcune volte può essere rilassante , perchè vi disconcentra più di quanto possiate immaginare.

Terza cosa : la postura, io consiglio di non giocare mai sdraiati sul divano o sul letto ma mettersi su una sedia o qualsiasi cosa basta che sia davanti alla tv.

Quarta cosa: utilizzare perk che eliminano ogni tua traccia nel gioco (fantasma, propulsione furtiva, silenzio di tomba, ecc...) perchè la minimappa su call of duty è la cosa più importante delle armi stesse.

Quinta cosa: dopo esser riusciti a vincere su tct passate ad una modalità meno frenetica cioè cerca e distruggi, questo vi aiuterà a capire tutti i movimenti dei nemici, a conoscere bene le mappe e soprattutto riuscire a trovare un ruolo in una squadra.

Sesta cosa: quando prestigi non usare i punti sblocco sulle armi ma su i perk elencati precedentemente.

Settima cosa: se stai ancora imparando a giocare bene con i tuoi amici non andare su domini a sprecare tempo ma vai in privata e gioca ad ogni modalità in ogni mappa e provando tutte le armi possibili (sarà pure più divertente).

Ottava cosa: bisogna capire l'importanza di ogni mappa anche perchè giocando una sola mappa, si diventerete forti su quella, ma non saprete giocare alle altre quindi il divertimento sarà nullo.

Nona cosa: anche se un tuo amico/nemico è forte con una classe , non copiatela perchè dovrete capire da soli che armi potete usare e così diventere forti anche con quella.

Decima cosa: io vi consiglio di aprirvi 2 account, 1 dove giocate seriamente in competitive dove avrete rateo alto e record alti e l'altro per giocare con gli amici e cazzeggiare un pò , anche per conoscere dei trucchi in alcune mappe.



Grazie per aver letto questi consigli, spero di esservi stato utile.