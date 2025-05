Comandi di lancio per CSGO

Nota: questo non influisce in alcun modo sul tickrate dei server nelle partite online.

Introduzione Cosa sono i comandi di lancio ?Felice che ve lo stiate chiedendo! Sono praticamente opzioni che fanno eseguire al vostro gioco delle azioni nel momento in cui lo avviate o vi permettono di forzare alcune impostazioni. Per esempio si può lanciare il gioco senza video introduttivo, oppure lanciarlo con la console aperta.Nota, NON possiedo tutto quello che potete leggere qua sotto, ho ottenuto tutte le informazioni da diverse fonti oltre alla mia conoscenza personale. Come modificare i parametri di lancio di CS:GO 1. Fate click destro del mouse su Counter-Strike: Global Offensive nella vostra libreria di Steam2. Selezionate "Proprietà" nel menu contestuale3. Si aprirà una nuova finestra, fate click su "Imposta parametri di lancio"4. Si aprirà un'altra nuova finestra dove potrete inserire i comandi di lancio Tutti i parametri di lancioimpostare questo comando di lancio farà aprire la console automaticamente all'avvio del gioco. Non c'è una vera necessità di impostare questo comando in CS:GO perchè si può facilmente impostare un tasto per aprire e chiudere la console dalle "Opzioni mouse/tastiera" oppure da un file autoexec e, al contrario di CS:S, funziona veramente. Alcuni preferiscono inserire questo parametro per leggere eventuali messaggi di errore all'avvio del gioco e controllare se il proprio file autoexec è stato eseguito correttamente.Lanciare il gioco con questa impostazione rimuoverà la piccola introduzione di Valve che viene riprodotta ogni volta che viene avviato CS:GO. Un'opzione quasi obbligatoria da inserire, dato che quell'intro è solo un fastidio.Se create un server offline con i bot senza questa opzione attivata, il server avrà un tickrate pari a 64. Se l'opzione è attiva, il server offline sarà sempre impostato a un tickrate di 128.Con questa opzione potete forzare il vostro monitor ad adottare un certo refresh rate. Questo comando ha senso solo se il vostro monitor supporta frequenze di aggiornamento superiori ai 60 Hz. Se non supporta refresh rate maggiori e impostate -erfresh 120 potreste seriamente danneggiare il vostro monitor.Lancia il gioco in priorità alta per il sistema operativo. Questa opzione può aiutare i giocatori con PC di fascia bassa ad aumentare gli FPS in gioco e meno lag, ma non è garantito. Provate questo settaggio: se non notate miglioramenti, disattivatelo di nuovo.Non è molto chiaro come CS:GO utilizzi i vari core del processore e se questo comando ha realmente un senso di esistere; se avete un processore con 4 o più core potete impostare -threads con il numero dei vostri core (o numero dei threads se avete un processore con 2 thread per core) ma non è garantito che le performance aumentino. Testate questo settaggio: se non notate miglioramenti, disattivatelo di nuovo.Obbliga il gioco a essere lanciato in modalità schermo intero. Questa opzione viene ignorata se impostate altri parametri come -windowed / -window / -sw / -startwindowed.Questa opzione forza il gioco ad avviarsi in modalità finestra. È consigliato abbinarla ai parametri -w e -h (vedi sotto), viene ignorata se è presente anche il parametro -full / - fullscreen.Specifica la dimensione (in pixel) della finestra in cui verrà avviato il gioco.Questa opzione rimuove il bordo che Windows mette intorno al gioco quando viene lanciato in modalità finestra.Quando il gioco viene lanciato in modalità finestra o finestra senza bordi, questo comando vi permette di modificarne la posizione sullo schermo. La posizione è definin pixel di distanza dal bordo superiore e da quello sinistro dello schermo.Questa opzione non è realmente utile, ma se siete annoiati e volete farvi due risate potete attivare la modalità Low Violence (tipica delle versioni di alcuni paesi dei precedenti giochi Counter-Strike) con questo comando. Non c'è sangue e i nemici si stendono a predere il sole quando vengono uccisi :)Se volete usare CS:GO in inglese ma mantenere Steam nella vostra lingua, utilizzate questo comando. In alternativa potete cambiare la lingua del gioco dalla finestra "Lingua" nella sezione "Proprietà" del gioco nella libreria di Steam. Dovrebbe funzionare anche con altre lingue ma non ho potuto testare.Queste opzioni di lancio non hanno alcun effetto reale in CS:GO, dato che potete usare m_rawinput 1 e m_customaccel 1 nella console per ottenere lo stesso effetto (disabilre l'accelerazione del mouse). Testate entrambe le possibilità e scegliete quella che vi sembra migliore.! Questo comando è stato rimosso in CS:S, TF2 e DoD:S nel 2010 e non sono sicuro se esiste ancora in CS:GO. Questo è ciò che Valve ha detto nel 2010: "Questo comando aveva senso nel memory manager di Half-Life 1. Il motore attuale gestisce la memoria in un modo in cui non va specificato l'heapsize. In alcuni casi, specificare un heapsize non ottimale può causare crash o performance peggiori".Fin dal momento del lancio, CS:GO ha avuto un problema di caricamento dei file config in ordine sbagliato. Il miglior modo per evre il problema è aggiungere host_writeconfig alla fine del vostro file config e assicurarvi che il file non sia impostato sulla modalità di sola lettura. NON impostate l'opzione di lancio +exec autoexec.cfg, il file autoexec viene eseguito lo stesso.Praticamente questo comando forza il gioco a pre-caricare tutta la mappa e gli asset del gioco durante il caricamento. Può risultare in caricamenti leggermente più lunghi ma aumenta gli FPS e elimina fastidiosi colpi di lag momentanei nei primi round della partdisabill'anti-aliasing sui testi per aumentare leggermente gli FPSdisabill'estensione DirectX DXLevel9 e può aumentare gli FPS, grazie a Shampo0o per il suggerimento !