In Clash Royale sono presenti varie Arene e Leghe,si va proceda da arena 1 alla 12 successivamente se il giocatore è particolarmente dotato a 4.000 coppe può accedere alla prima lega.Per raggiungere tutte le varie arene le leghe bisogna guadagnare Trofei,ad ogni partita si guadagnano dai 26 ai 30/33.



LE CARTE E I BAULI

Non si puo dire un numero preciso di carte perchè col tempo vengo aggiunte varie carte.Esse possoessere trovate in bauli droppati successivamente ad una battaglia vinta.Esistono vari tipi di bauli argentato,leggendario,dorato,cangiante,leggendario del re,fortunato,super mgico,magico,epico,gigante.....Ognuno di essi ha delle proprie caratteristiche, alcuni garantiscono certe rarità di carte ed altri sono solo a fortuna.

Le rarità di carte

Le carte si distribuiscono in varie rarità: le comuni si possono trovare in tutte le rarità di bauli eccetto il baule epico e vanno dal LIVELLO 1 a 13.Le rare anche queste assicurate in ogni baule tranne il baule epico e vanno dal Livello 1 al livello 11.Le epiche esse sono abbastanza difficili da trovare in bauli comuni come argento oro o legno/omaggio,magico ma se trovate si trovano in pochissime 1/4,tuttavia ci sono bauli speciali come il baule epico che ne garantisce 20 casuali,il super magico che ne garantisce 23 di una sola specie vanno dal livello 1 al livello 8.

LE LEGGENDARIE

Le leggendarie sono le più rare in assoluto si possono trovare in tutti i bauli tranne in quello epico,se se ne riesce a trovare 1 viene annunciato dal baule stesso con animazioni colorate,vengono sempre trovate una alla volta eccetto nel baule costruibile di leghe maggiori alla 5/6 in cui se ne trovano massimo 2,esistono solo 2 bauli che garantiscono la leggendaria,leggendario del re [non ottenibbile in partita normale ma solo comprandolo o ricevendolo dalle sfide o dal baule leggendario abbastanza raro in cui si trova 1 sola carta una leggendaria,esse vanno dal livello 1 al 5.

I CLAN

Su clash royale è possibbile creare un clan,esso non è altro che una chat in cui ogni TOT ore si possono richiedere carte comuni e rare,tranne la domenica in cui si possono richiedere delle carte epiche,si possono fare anche amichevoli ecc....Ogni periodo viene il baule del clan, che va dal livello 1 al 10,in partita si guadagnano uesti punti,tuttavia non ottenibbili atraverso le amichevoli ma solo 2 vs 2 e 1vs1 online.

OGNI GIORNO

Ogni giorno su clash royale si possono ottenere diverse carte dallo shop,in qesto si possono anche riscattare offerte e bauli oppure spendere certe cifre per gemme o oro.Sempre ohni giorno si possono ottenere 3 bauli omaggio/di legno a diversi orari inoltre anche sfida per far ottenere punti al giocatore che lo aiuteranno ad ottenere bauli gratis

POTENZIAMENTI

il giocatore ha un livello che è definito dal livello delle carte del giocatore più si hanno le carte alte, più il giocatore sarà di livello alto,il livello va dal 1 al 13, per salire come ho detto prima bisogna potenziare le carte,tuttavia per potenziarle ci sono vari costi in oro,esso viene ottenuto andando in partita,ed per ogni arena/lega ci sono quote diverse.In mancanza di oro si possono utilizare le gemme che però tuttavia sono moltyo più rare e difficili da ottenere senza spendere soldi.

SFIDE

Per dare un pò più di divertimento al gioco sono state aggiunte varie sfide alcune fisse altre sono per alcuni periodi come il TOUCHDOWN,o le sfide che si svolgono per ottenere carte in anteprima della loro uscita.

Clash Royale è un gioco di strategia,si basa sul creare un mazzo bilanciato in Costo e Funzionalità,tuttavia per quanto un giocatore si possa impegnare a creare un Deck bilanciato in tutto nel gioco è presente lo "SCRIPT",esso è una forza che nonostante la potenza del proprio deck dopo un certo numero di vittorie avvantaggia il nemico incontrato.