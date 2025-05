Devo essere sincero, anche io, come molti di voi ha già giocato al gioco da me considerato "Pay-To-Win" chiamato Clash Royale. Clash Royale è quasi un seaquel (spero di averlo scritto giusto nel caso, pardon) di Clash Of Clans. Ora facciamo dei punti su Clash Royale (che da adesso chiamerò CR per comodità): -Campo di battaglia e "Fuori-Dall'-Arena" -Svoglimento delle battaglie e Match-Making -Pareri PERSONALI (e quindi gli insulti teneteveli per voi ma se volete discuterne in modo pacifico vi accontenterò). Sappiate che questo è il primo articolo che scrivo in tutta la mia vita e cercheò di essere il più grammaticalmente corretto a parte in alcuni punti dove userò l'ironia ma.. in quei punti si capirà che la uso... spero... COMINCIAMO Punto 1:Campo di Battaglia

A differenza del suo "compare" Clash of Clans, in CR non si avrà più possesso di un villaggio bensì di un arena che gestiremo per, all'inizio metà poi, se distruggiamo una torre (in base alla sua posizione) il terreno guadagnato aumenterà. Il campo in se per se, è formato da 3 torri sia da una parte che dall'altra. Il campo è inoltre diviso da un fiume il quale collega le 2 sponde da una parte all'altra per far si che le truppe (ne parlo dopo) passino da una parte all'altra dell'arena. In base ai tuoi trofei, che guadagni o perdi in base al risultato della partita, stabilisci il tuolivello e salendo man mano di trofei si aumenta il grado dell'arena. Salendo il livello di arena si sbloccano una maggiore quantità di unità.

Se la battaglia viene vinta si riceve un baule. Usciti dall'arena, si trovano in basso 5 quadratini. Da sinistra verso destra, sono: Shop, Deck, Battaglia/Bauli, Clan e Sfide. Partiamo dalla centrale, la schermata di Battaglia/Bauli, quella che si vede all'inizio, quando si apre il gioco. Possiamo trovare in alto il nostro nome, il clan in cui siamo e un sacco di altre cose che non sto ad elencare. Scendiamo un po'. Al centro della schermata si trova, bella grande la nostra arena e sotto due bei pulsantoni con scritto “Battaglia” e “ 2VS2”. Il primo vi catapulterà in arena il secondo vi troverà una partita in cui siete 2 team da 2. In questa modalità non guadagnerete trofei. Sotto a questi bei pulsantoni troverete 4 slot per i bauli che guadagnerete in battaglia. Ci sono vari tipi di bauli tra cui il maledetto baule d'argento, quello gigante, magico, supermagico e finche ce n'è. Nei bauli si trova l'oro che serve per migliorare le truppe di battaglia mentre puoi trovare le truppe stesse. Per migliorare una truppa bisogna semplicemente arrivare a quel numero che arriva spesso a 999/1000 (non è sempre così, a livelli più bassi ne servono solo 50 o 100) e ti arrabbi solo per quello. Arriviamo alla schermata del cosiddetto “Shop”. Nello shop possiamo trovare delle unità acquistabili con l'oro, dei bauli da comprare sempre con l'oro e l'oro che non si compra con l'oro bensì con le gemme le quali, a loro volta vengono comprate con i soldi veri. Le gemme in realtà si possono trovare anche nei bauli ma ne trovi talmente poche che per arrivare a 1000 fai tempo a morire!! (Ironicamente). Passiamo alla schermata delle unità. Le unità sono delle carte le quali hanno l'immagine della truppa che scende in campo. Il Deck è formato da 8 carte interscambiabili con quelle che sia ha già trovato. Man mano si sale di arena man mano si trovano più carte. Le carte hanno 4 tipi di rarità: comune, rara epica e leggendaria. Ovviamente queste ultime sono introvabili o quasi e si possono ottenere solo dall'arena 4. Schermata clan. In questa schermata u puoi trovare, se sei in un clan, la chat del clan stesso mentre se non sei in un clan… CÈRCATELO!!! (accento tonico) Per entrare in un clan bisogna semplicemente essere di livello tre, una cavolata. Ultima schermata è quella delle sfide. Alcune sfide vengono sbloccate fin da subito altre più avanti. Da una parte è una cavolata dell'altra… la sfida del secolo: se pensiamo al fatto che è una cavolata possiamo dire che lo è siccome, se siamo agli inizi, non potremo sfidare i nostri amici e viceversa mentre se pensiamo che è una cosa giusta… bhe… semplicemente è per fare una cosa equilibrata. Ora arriviamo al Match-Making.

Punto 2:Svolgimento delle battaglie e Match-Making

Per giocare una battaglia bisogna avere un deck formato da 8 carte che si troveranno aprendo bauli. Le prime partite contro gli allenatori non si avranno queste 8 carte ma di meno. Le altre le si troveranno durante il tutorial. Come già detto esistono 4 livelli di rarità. Le carte vengono suddivise inoltre in altre categorie ad esempio la pozione fulmine viene considerata un incantesimo mentre i goblin vengono considerati truppe mentre la tesla viene considerata un edificio. Le truppe a loro volta possono attaccare diverse cose in base alla loro “necessità” infatti il goblin attaccherà tutto quello che gli passa davanti come la stra gran maggioranza delle truppe mentre truppe come golem o gigante attaccheranno solo gli edifici. Ora passiamo alla partita. Entrati in arena, che cambia in base al livello di trofei o alla modalità (prenderò di esempio quella 1v1), troveremo sempre in fondo allo schermo quattro carte presenti nel nostro deck ed una barra che sale ogni tot secondi. La prima fase è abbastanza tranquilla (a meno che l’avversario non ti assalga con le mille mila truppe ai primi secondi). Nella seconda fase poi, c’è l’incremento di elisir. La prima parte dura 2/3 minuti mentre la seconda 1 solo minuto più il tempo supplementare in caso di pareggio. In questa fase della partita, il primo che distrugge una torre nell’arco del tempo di 2/3 minuti vince la partita. Finita la partita vinta, si avrà in regalo una somma di denaro misera ed un baule. Il deck dovrà comprendere per una vittoria quasi sicuramente, 2 truppe che fanno danno ad area (una terrena ed una volante ma se non si ha a disposizione la truppa volante si utilizzano 2 di terra poi una truppa che colpisce terra aria e che sia di supporto, il tank e una struttura ed almeno un’altra truppa di supporto. Per le atre carte non ho consigli particolari. Bisogna ricordare che comunque ognuno ha il SUO deck e che non può essere copiato da un altro anche se magari lo stesso deck puo comunque andare bene per 2 persone.

Punto 3:Pareri PERSONALI

!ATTENZIONE: QUESTI SONO SOLO PARERI PERSONALI, SE VOI LA PENSATE DIVERSAMENTE POTETE SCRIVERE IL VOSTRO PARERE E LE LITI TENETEVELE IN PRIVATO!

A mio parere CR è un gioco Pay-To-Win (per chi è appena entrato nel mondo del gaming vuol dire che bisogna pagare soldi veri per “vincere”) siccome tu, arrivato ad un certo punto dovrai sborsare e quindi “PAGA!!!”. Io ci ho giocato ben 2 volte tanto che ho portato una serie sul mio canale youtube ma l’ho abbandonato per il Match-Making sbilanciato infatti si possono trovare dei livelli 1 ad arene altissime e si perde pure contro questi!!! Parlo degli spawn deck? Alcune strutture ti spawnano periodicamente delle truppe ma cavolo, sono impossibili da contrastare. Io consiglio di giocarci ma fare attenzione al portafogli “si, ma i soldi sono miei e quindi ne faccio quello che voglio”. Ripeto, IL MIO E’ SOLO UN PARERE PERSONALE!!!!