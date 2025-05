( 8 ratings)

Clash Royale

Nessuna Premessa Ciao a tutti ragazzi oggi parleremo del mio gioco preferito,"CLASH ROYALE" questo gioco dall'inizzio col tutorial ci spiegano che il gioco bisogna scalare le arene e collezionare le carte per creare dei mazzi molto forti.



Allora,in queto gioco ci sono varie rarità di carte dalla Comune,Rara,Epica,Leggendaria,Alcune persone si lamentano che non trovano le leggendarie ma se non trovate le leggendarie non e colpa loro perche dovete avere molto culo io sul mio account non shoppo e ho tutte le leggendarie,dovete avere molta pazzienza perche è un gioco di strategia ci sono tantissime carte le piu forti sono le leggendarie.



Stregone Di Ghiaccio

Principessa

Stregone Eletrico

Mastino Lavico

Fantasma Royale

Il Tronco

Boscaiolo

Gran Cavaliere

Fuorilegge

Schintilla

Minatore

Cimitero

Drago infernale



Vi ho Scritto tutti i nomi delle leggendarie,Se siete nuovi del gioco ma non sapete perche dopo un tot di battaglie perdete e perche non dovete farne tantissime altrimenti vi mettono avversari che non batterete mai nelal vita,Il mio consiglio e di fare 3/4 Partita all'ora.

Un altra cosa fantastica di questo gioco sono i CLAN un CLAN si possono unire le persone che potete anche chattare con loro se siete capo/co-capo è quel membro spamma canale yt/parolaccie e cose varie lo potete espellere senza nessun problema,Ma cosaltro hanno i clan?

I clan Hanno anche il baule del clan questo baule lo potrete far salite di livello con le corone che guadagnano dalle battaglie che vincono i player del clan dove ci si possono trovare cose molto belle è se siete fortunati anche una bellissima leggendaria.

Poi Ci sono anche i tornei i tornei costano 100Gemme è puo contenere un massimo di 50player penso Oppure ci sono quelli piu costosi che ne contengono tipo 1500player che il primo che fa piu coppe nel torneo è quando finishe il tempo i primi 3 Avranno dei bauli RIcchissimi di carte il primo avrà il migliore il 2 abbastanza uguale il terzo un po limitato,E gli altri avranno bauli da 20/30 Carte.

Poi c'è anche il TouchDown il tuch down è una modalita aggiunta da qualche mesetto sul gioco ma molto simpatica perche le truppe devono superare la linea rossa avversaria ma per superarla dovrete combattere col le truppe del vostor avversario è se sarete abbastanza forti c'è la farete a batterlo Dovete superare la linea 3volte per vincere!Questa modalità è disponibbile sono in eventi questa e l'unica pekka.



Poi ci sono degli altir eventi che la super cell si diverde a metterne 1 alla settimana che dovete battervi con i player e fare 12vittorie per vincere i premi che mettono.



Poi nelle battaglie normali se vincete potrete avere una probabilità di vincere un baule argentato/oro/gigante/magico/SUPER MAGICO/LEGGENDARIO dove potrete trovare delle cose fantastiche:Ps tranne in quello argentato e sempre scrauso ;).



Man mano che farmerete coppe salirete di arena e se arrivate alla arena massima nello shop vi potranno uscire delle offerte tipo gran cavaliere a 40mila monete è se avete le monete e non avete la carte potete pure comprarlo.Spero avrete come funziona il gioco ciao a tutti!