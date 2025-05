( 15 ratings)

Clash Royale

Oggi recensiremo il gioco Clash Royale. Salve Utente di GameHag, oggi parleremo e recensiremo il gioco Clash Royale; Innanzitutto Clash Royale è un gioco online di guerra per android e iOS prodotto dalla supercell che sbarca in italia il 4 Gennaio per iOS e il 16 Febbraio per android.

Lo scopo del gioco è aprire dei bauli che si ottengono durante le battaglie, sbloccare dei personaggi e successivamente potenziarli, creare dei mazzi di gioco ed affrontare un giocatore in diverse arene che offre il gioco.

Cosa sono le arene?, Le arene sarebbero delle vere e proprie arene in cui i giocatori si affrontano, ma non ne esiste solo 1 ma ben 11 e si suddividono in base ai trofei che ha il giocatore, i trofei si ottengono tramite le battaglie vinte (27-30 trofei) ma si possono anche perdere con le sconfitte (-12 - -30 trofei), l'arena si sblocca ad un certo raggiungimento di coppe:

-Arena 1: 0+ con depromozione nulla

-Arena 2: 400+ con depromozione a 350 trofei

-Arena 3: 800+ con depromozione a 750 trofei

-Arena 4: 1100+ con depromozione a 1050 trofei

-Arena 5: 1400+ con depromozione a 1350 trofei

-Arena 6: 1700+ con depromozione a 1650 trofei

-Arena 7: 2000+ con depromozione a 1950 trofei

-Arena 8: 2300+ con depromozione a 2250 trofei

-Arena 9: 2600+ con depromozione a 2550 trofei

-Arena 10: 3000+ con depromozione a 2950 trofei

-Arena 11: 3800+ con depromozione a 3750 trofei



Tutte queste arene al raggiungimento sbloccheranno delle carte nuove, ottenibili tramite i bauli che sbloccherai sempre combattendo oppure shoppando sul gioco.

I Valori delle carte possono essere: Comuni, Rare, Epiche e Leggendarie.

Inoltre le carte vengono usate ad elisir (mana del gioco), ogni carta ha un costo di elisir, il limite max durante le partite di elisir è 10.

Oltre alle battaglie con i giocatori, esistono anche dei tornei in cui si vincono bauli giganti, degli eventi in cui se fai tot. battaglie vinte su 3 perse ti danno oro, carte nuove prima della pubblicazione, bauli di varia rarità etc. etc... .

Inoltre, quando si sale di arena Clash Royale da la possibilità di shoppare un offerta limitata, a prezzo conveniente, un pacco promozionale per aver sbloccato la nuova arena per la prima volta!.

Un'altra funzione di Clash royal, sono i Clan; I Clan sono dei gruppi di persone con un limite max di 50 membri; in cui si uniscono tutti i trofei per formare una somma totale e scalare le classifiche locali e mondiali; inoltre, ogni 2 settimane si ha la possibilità di combattere ed ottenere corone (ogni battaglia che fai ha un max di 3 corone, 1 torre destra, 1 torre sinistra e l'ultima torre principale) fino a sbloccare un baule speciale che contiene ricchi premi.



DOMANDE FREQUENTI:



C'è la possibilità di ottenere le gemme gratuitamente?

-Sì, le missioni che ti chiede di completare danno come premio le gemme



Nelle classifiche di Clash Royal, se sei primo, secondo o terzo posso guadagnare qualche gemma a fine mese gratuita?

-No, purtroppo non è come Clash Of Clans che prevede dei premi a fine stagione di questo genere, però offre ad ogni fine stagione, a chi è in arena 11, un baule speciale in cui ti escono doppie possibilità e puoi scegliere tu la carta che vuoi tenere!.



Spero che quest'articolo vi sia piaciuto!



