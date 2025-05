Clash royale: uno dei migliori ?

Un gioco che ha segnato i giochi mobile Clash royale era uno dei giochi mobile più giocati, gioco sviluppato dalla SUPERCELLCreatori anche di altri fantastici giochi come : clash of clans, boom beach ecc.Questo è un gioco di collezione di carte per poi usarle e schierarle sul campo si battaglia le carte sono infinite perché fanno sempre nuovi aggiornamenti. Le carte si distinguono da: Comuni, Rare, epiche e leggendarie. Ma attenzione, questo nn vuol dire che le carte epiche oppure leggendarie sono più forti di comuni e rare...ognuna a la sua abilità.Poi nel game c'è la sezione SHOP per comprare delle casse dove c'è la possibilità di trovare più velocemente le carte che si vogliono per potenziarle,perché ogni carta a un suo livello che si può aumentare trovando le varie volteLa carta comune arriva al livello 13La carta rara arriva al livello 11La carta epica arriva al livello 8La carta leggendaria arriva al livello 5.Ogni partita vinta ci darà un baule free dove c'è la possibilità di trovare cose interessanti,ma se avete un po' di fortuna vi darà anche bauli migliori.Poi come clash of clans c'è anche un clan dove potete crearlo voi e i vostri amici per fare partite in coppia oppure per sfidarsi anche vicenda.Man mano che vincerete le partite vi darà delle coppe,accumulandole salire te di arena dove incontrerete avversarie al vostro stessi livello qualche volta anche più forti.Ci sono ben 13 arene e per arrivare alla fine bisogna arrivare a +3000 coppe .Ogni carta a una sua abilità e ognuna a il suo costo che varia da 1 a 10 di "elisir" come si clash of clans, bisogna creare un deck che sia forte ma non troppo costoso sennò metteremo delle carte ogni 100 anniQuindi se dovete mettere carte con costo molto alto mettete le altre con un costo più basso .Si possono ottenere nuove carte aprendo bauli vinti negli scontri. Ogni baule, in base alla rarità e/o al suo prezzo, garantisce delle ricompense diverse: più il baule è raro, più saranno le possibilità che al suo interno si trovi una grande quantità di carte rare, epiche o leggendarie.Il gioco è stato reso disponibile per la prima volta a partire dal 4 gennaio 2016 soltanto per dispositivi IOS. Il 16 febbrano ne è stata pubblicatà una versione anche per Android.

un videogioco di stratefia in tempo reale dove i giocatori collezionano e potenziano carte da gioco, molte delle quali basate sui personaggi dell'universo di clash of clan e non solo per duellarsi.

Durante la battaglia i due sfidanti cercheranno di distruggere una o più torri dell'avversario per vincere la partita. Se i due giocatori non distruggeranno, o risulterà distrutta la stessa quantità di torri, anche dopo i tempi supplementari, la partita risulterà in un pareggio e nessuno dei due verrà ricompensato con un baule e non ci sarà una perdita/guadagno di trofei e oro.