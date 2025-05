( 6 ratings)

clash royale gioco per smartphone

da provare Oggi andremo a parlare di clash royale un gioco per per ios e android per smartphone e tablet sviluppato dalla supercell.

Si tratta di un gioco ''seguito'' di clash of clans perche riprende i personaggi di quel gioco e li rimette in forma di carta in clash royale,queste carte sono dei personaggi che evocate durante la vostra partita per sconfiggere l'avversario, ognuna ha un costo in elisir che recuperate ogni secondo fino ad un massimo di 10.

Piu elisir costa la carta e piu è potente e piu difficile da usare in battaglia,perchè se rimanete senza elisir l'avversario vi attaccherà facilmente e voi non potrete mettere carte per difendervi.

Le carte le trovate facilmente in due modi: vincendo le battaglie e ottenendo gli scrigni che si aprono con un periodo di tempo in base alla rarità, oppure comprandole con soldi reali ma ve lo sconsiglio perche un baule costa 50 euro e non ne vale la pena secondo me...

Il gioco è diviso in varie arene che variano per il numero di coppe,piu salirete di arena e piu sarà difficile sconfiggere l'avversario, per salire facilmente dovete potenziare le vostre carte e farvi un deck potente,secondo la mia esperienza meno costa e piu è facile giocare il deck,potete potenziare le vostre carte avendone altre identiche tipo: avete 2 scheletri livello 1,potenziandolo avrete 1 scheletro livello 2 e cosi via.

Nel gioco è anche stata introdotta la possibilità di accedere ai clan cosi da scambiarsi carte con i membri del clan e partecipare a battaglie amichevoli oppure a veri e propri tornei.