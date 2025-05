che cos'è MINECRAFT?

INTRODUZIONE

L'INIZIO

IL PRIMO CONCETTO DI MINECRAFT

Questo è il mio primo articolo sprero sia di tuo gradimento :).La particolarità di questo gioco è la grafica,perchèil modo intero è fatto di cubi.Comunque in questo gioco è possibile:costruire,esplorare e combattere.I creatori di questo gioco volevano creare un gioco horror,ma di questo ne parleremo più tardi.Vediamo la sua storia:Minecraft all'inizio si chiamava gamecub ed era possibile piazzare solo due materiali da costruzione:la terra(che poteva essere piazzata solo ad altezza 20) e la cobblestone(che non si poteva piazzare ad altezza 20).in questa versione non esistevano i mob quindi non era possibile comattere ma solo costruire.Negl' anni succesivi il nome viene cambiato in quello attuale.Vengono aggiunti i mob e nuovi blochi come la pietra e il legno di quercia,di abete e di betulla.Grazie a questo miglioramento erano nate du nuove modalità:la modalità creativa e quella soprvvivenza.nella modalita creativa il personaggio è immortale ed aveva blocchi infiniti per costruire.Nella modalità sopravivenza (in inglese - survaival -)venivi spaunato in un mondo dove devi sopravivere raccogliendo risorse,coltivando e allevando gli animali(che erano solo mucche,maiali,polli e pecore).A rendere il tutto più difficile erano i mostri(mob ostili) che cercano di farti la pelle.Essi spaunano nelle zono di buio come le caverne e anche di notte.mob ostili all'inizio erano:-zombi-attacano i giocatori prendendoli a pugni,alcuni possono tenere in mano spade o blocchi-scheletri-attacano i giocatori a distanza con l'arco,vengono inseguiti dai lupi-creeper-si fanno esplodere per uccidere i giocatori-enderman-è un mob pacifico , ma non guardarlo mai negl'occhi perchè ti attacchera,un consiglio che vi do è:-se colpisci o guardi un'emderman negl'occhi buttati in acqua e loro non ti si avvicinerranno mai.nella versione 1.9 sono è stata aggiunta un'altra specie di scheletri che spauna nei biomi ghiacciati e se ti colpisce con una delle sue freccie ti rallenterà.nella versione 1.10 sono stati aggiunti due nuovi mob:lo shulker che si trov nel void che con i sui proiettili ti fa volare e una variante di zombie che spauna nel deserto e se ti colpisce di fa venire più fame.in minecrft ci sono tre boss uno che regna negli ogeani aggiundo nella 1.8,uno che regna nel nether e l'alta che regna nell'end sono: