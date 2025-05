( 1 ratings)

Call Of Duty WW2

Ciao ragazzi,oggi voglio parlarvi di uno dei giochi migliori del 2017,ossia CALL OF DUTY WW2,uscito il 3 Nov. 2017

Questo gioco e' stato molto giocato per il primo mese,ma dopo poco la community ha smesso di giocarci,finalmente con l'uscita del DLC The Resistance,le persone hanno ricominciato a giocarci.

Questo gioco ha tre modalita': la campagna,il multiplayer e zombi nazisti.

La campagna e' ben fatta e strutturata benissimo.

Essa comincia con il famosissimo sbarco in Normandia meglio noto come D-Day,svolto il 6 Giugno 1944,dove ci viene introdotto il nostro personaggio,Daniels,ed i suoi amici: Zussman,Aiello;Stiles,Turner, e quello meno simpatico,Pierson.

La missione riesce a coinvolgerti molto,essendo fatta molto bene,finendo,come e' successo realmente,

con la vittoria degli Americani sui Tedeschi.

Piu' di questo non posso dirvi,perche' vorrei evitare eventuali spoiler,per chi non l'avesse ancora giocato.

Per finire la campgna e' molto coinvolgente e fatta benissima,che riuscira' a tenerti attaccato a qualsiasi console o PC voi abbiate,tenendovi con il fiato sospeso fino al finale che riuscira' a darvi un messaggio molto importante,ossia "FINO ALLA FINE".

La campagna simboleggia l'amicizia che va' a crearsi tra tutti i protagonisti del gioco,essendo disposti a fare di tutto per salvarsi a vicenda,cosa che sara' molto importante durante le missioni.

Parliamo adesso della modalita' che piu' vi interessa,ossia il Multiplayer.

Non posso dirvi troppo riguardo a questa modalita',essendo io solo livello 47/48 senza aver mai prestigiato.

Voglio dirvi una cosa,da tenere bene a mente,se non avete una buona connessione,non giocateci,vi risparmiate molti scleri,essendo la connessione che fa da padrona sulle partite.

Come su tutti gli altri COD,fatta eccezione di alucni,sul questa modalita' sono presenti i prestigi,applicabili sia alle armi che al giocatore stesso,ma, solo su questo COD,anche su una nuova cosa,ossia le DIVISIONI.

Queste divisoni sono 5:Aviotrasportata,Fanteria,Montana,Corazzata,Spedizionieri e,la nuova divisione,la Resistenza.

Ogni divisione avra' le sue abilita' speciali e prestigandole,ossia finendo il livello 4,fornira' una nuova arma per la rispettiva tipologia di armi da loro usata.

Nel multiplayer e' stata implementata una nuova modalita',ossia Guerra,che si svolge in idvresi scenari,dove la difesa e l'attacco dovranno contendersi i carri armati,che, a seconda delle squadre,dovra' avanzare o meno verso il suo obiettivo,questa modalita' e' molto bella,anche per il fatto che ti da moltissimi punti.Del resto le modalita' sono le stesse.

Non riesco a trovare difetti nel multiplayer,ranne uno,la noia.

Giocandoci tanto nell'arco di poco tempo,come ho fatto io durante il periodo delle feste vai a giocarci cosi' tanto da annoiarti,per questo io preferisco comprare un gioco quando tutti i dlc sono usciti,per non annoiarmi,o col season pass.

Infine,Zombi Nazisti,una bella modalita' come gli altri zombie fino ad ora,ma secondo me molto piu' brutta rispetto a quella di BO3.

Le differenze sostanziali sono il fatto che puoi scegliere il personaggio con il quale puoi giocare,ed il fatto che ogni personaggio ha una sua specialita'.

Per finire direi che questo e'un bel gioco,che vi songilio di comprare come detto prima,o col season pass, o dopo che tutti i dlc sono usciti.Io gli do un voto di 9,e non 10 solamente per la noia che si prova dopo averci giocato per un po di tempo.



Grazie dell'attenzione