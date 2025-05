Call of Duty... Risorgerà?

Fino all'anno scorso, la serie di COD conta quindici capitoli ufficiali (

Piccolissima premessa: questo è il mio primo articolo su Gamehag e fate conto che ci ho messo quasi un ora per completarlo, spero vi piaccia :)Dagli ultimi tre anni la saga dei Call of Duty è caduta nel dimenticatoio e purtroppo molti ci passano spesso sopra senza un minimo di scrupoli senza conoscere davvero tutte le belle emozioni che trasmetteva quel gioco e ovviamente ciò non può che rattristire gli appassionati del gioco come me. Ci sono varie teorie sulla caduta di Call of duty:Molti credono che Call of Duty non si riesca a riprendere per colpa di Fortnite che soprattutto nel 2018 ha dominato tutto il mondo videoludico lasciando una fortissima incisione sulla lista dei giochi più giocati conin un anno una stima di incasso pari a 3di dollari per la casa produttrice Epic Games.Un'altra teoria a mio avviso un po' attendibile è quella che La casa produttrice Activision quindi di conseguenzastiano abbandonando la loro community e facendo i giochi senza ascoltare la stessa community del gioco facendo la serie dei COD in maniera un po' "fredda".Qualche settimana fa però l'Activision ha affermato che il Call of Duty del 2019 sarà per la prima volta davvero rivoluzionario, faranno cose a quanto pare "mai viste" ine hanno anche annunciato che per la buona riuscita del prossimo gioco hanno licenziato centinaia di importanti sviluppatori di Call of Duty cosi' dando attenzione alla community appunto e spendere più sullo sviluppo del gioco steso. Il mio parere? Beh… E' tutto da prendere con le pinze dato che abbiamo avuto affermazioni simili anche l'anno scorso per Black Ops 4 che a quanto pare non ha mantenuto le promesse e deludendo cosi' tantissimi player legati al gioco.Hanno finalmente annunciato il prossimo aggiornamento di COD BO4! Dicono che è l'update più radicale di COD, staremo a vedere! Ci sarà una nuova modalità stile guardia e ladri chiamata "Hot Pursuit" nella modalità Battle Royale BlackOut dove ci saranno veicoli come addirittura auto della polizia e i ladri perderanno scie di soldi mentre corrono via… Tuttavia sembra un aggiornamento davvero succoso.Insomma, da quel che avete visto si dice che c'è davvero tanta carne al fuoco, speriamo in bene...