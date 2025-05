Call of Duty: Modern Warfare. il Reboot

Ormai ci stiamo avvicinando alla data di uscita del gioco (il 25 ottobre di quest'anno) e gli sviluppatori della Activision rilasciano di continuo notizie e informazioni sul nuovo gioco, che vedremo nel paragrafo sotto.

Allora, per cominciare specifichiamo di che cos'è un reboot: a differenza del remake, un reboot è un gioco ricreato con lo stesso titolo, che però ha una storia e quasi tutti i personaggi diversi, ( A differenza dello storico, che, per il momento, è l'unico personaggio confermato nel gioco) il remake invece è un gioco vecchio, ricreato esattamente come era ma solo con grafica e meccaniche di gioco migliorate.La storia del gioco si basa ai tempi attuali, per dare appunto quel senso di realismo. Sarà una campagna molto particolare, perchè ci saranno non 1, ma benpersonaggi giocabili, di cui uno è un bambino. Non abbiamo molte informazioni su questi 3 protagonisti, ma hey c'è la possibilità che uno di loro sia proprio il nostro Capitano!Molto probabilmente, il gioco comincerà con un attacco terroristico situato a Londra da una fazione ribelle dell'esercito russo, comandata da un certo "Burkov". Questo è tutto quello che sappiamo fin'ora, ma promette bene!L'idea di un Call of Duty old school ha risvegliato i vecchi veterani della saga, che appunto si aspettano una modalità multiplayer diversa dagli ultimi COD: ovviamente, ci sono tutte le vecchie modalità (deathmach a squadre, dominio, tutti contro tutti, quartier generale ecc.) ma ne saranno aggiunte anche di nuove, sempre rispettando la tradizionalità del gioco. Ci sarà una modalità sparatoria che supporterà una scala di ben 100 giocatori, e no, fortunatamente non è un battle royale.La Activision ha anche rinnovato le meccaniche e aggiunto nuove feature al gioco, tra cui:- Penetrazione dei proiettili, ovvero i proiettili potranno penetrare oltre i muri, proprio come nei vecchi Modern Warfare!- Le porte potranno essere sfondate nel multiplayer- Alcune mappe multiplayer saranno giocabili esclusivamente di notte, perciò dovranno essere giocate usando un visore notturno.- Modifica rinnovata delle armiLa modalità Special Ops è una modalità cooperativa (ovvero con più giocatori) che ti permette di giocare operazioni Elite o addirittura l'intera campagna con i tuoi amici. Non sappiamo altroModern Warfare è un gioco molto promettente, molto probabilmente (Se la Activision farà le cose fatte bene) questo sarà il gioco che ridarà vita alla saga di Call of Duty, dato il flop che ha fatto Black ops 4.Spero che la recensione vi sia piaciuta, e se vi è piaciuta votate 5 stelle!