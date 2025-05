( 1 ratings)

call of duty black ops 3 (un capolavoro)

un fantastico gioco poco apprezzato in questa recensione voglio dirvi sia i lati positivi che negativi di questo gioco, ma soprattutto le caratteristiche rivoluzionarie che mi hanno colpito.

call of duty black ops 3 presenta tre modalità ovvero la campagna (la storia), la modalità zombie, e il multiplayer.

cominciamo dalla campagna, non l'ho giocata molto ma la trovo molto distaccata dai suoi precedenti black ops 1 e 2 (2 capolavori), ho trovato molto efficiente, per non parlare della straordinaria varietà di armi, dai fucili pesanti (o a pompa) ai ceccini semiautomatici o non.

in generale tutte le armi sono equilibrate e fatte molto bene, e cosa più importante sono ben resi con l'atmosfera futuristica.

adesso parliamo del multiplayer, questa modalità di gioco presenta altre modalità come deathmatch a squadre (una squadra vince dopo aver fatto 75 punti che si "guadagnano" uccidendo gli avversari) o tutti contro tutti (o TCT, questa modalità non sarà a squadre ma sarai da solo e dovrai cercare di raggiungere 30 punti per vincere). quando avvierai per la prima volta la modalità multiplayer ti ritroverai in un menu di selezione degli specialisti, ma chi sono questi specialisti? gli specialisti sono i personaggi che usi per giocare le tue partite, ognuno di essi ha un'abilità che varia da specialista in specialista, essa si carichera o aspettando o facendo kill oppure grazie alle streak (serie di uccisioni che danno ricompense usabili in battaglia come elicotteri spia o droni d'attacco). come specialisti iniziali consiglio o corazza cinetica, che riduce il danno subito, o ondata di calore, che genera un' ondata di calore che stordisce e acceca i nemici nelle vicinanze, come ultimo specialista consiglio hive, l'hive è fortissimo perchè piazza delgli alveari e chiunque passi nelle vicinanze degli alveari verrà ucciso istantaneamente.

adesso parleremo della modalità zombie di cui sono esperto ma non descriverò tutto. iniziamo dai DLC, essi sono dei contenuti aggiuntivi o meglio delle espansioni, essi aggiungono mappe molto belle e significative ma soprattutto utili per conoscere le storie dei 4 protagonisti della modalità zombie (nikolai, takeo, dempsey e richtofen) tramite gli easter egg (che in questo caso svolgono la funzione di end game e non di contenuti nascosti), una funzione molto importante e rivoluzionaria che ha permesso a molte persone di fare record mondiali è quella di poter puck-a-punchare (pontenziare) le armi più di una volta aggiungendogli abilità letteralmente op che oneshottano all'infinito (poi dipende da quale abilità avete)

le abilità sono 5 ovvero 1- muro di tuono, questa abilità permette di spazzare via 4/5 zombie contemporaneamente e si ricarica in circa 5 secondi

2- fuochi d'artificio, questa abilità è più bella da vedere che efficiente per uccidere zombie, infatti crea una pioggia di fuochi d'artificio dallo zombie che uciderete e uccidera (sempre oneshot) gli zombie nelle vicinanze.

3-trasformato, questa abilità è in grado di trasformare in un tuo alleato lo zombie colpito, esso ha danno infinito ma non è immortale, infatti muore dopo circa un minuto, lo potrete riconoscere dall'aura verde che emana e dal nome che ha ovvero trasformato, potrete avere un solo trasformato a giocatore, quindi se siete in quattro giocatori potete avere quattro trasformati.

4- altoforno, questa abilità prima dell'aggiornamento era fortissima perchè riusciva ad uccidere (oneshot) più di venti zombie contemporaneamente,a desso è più debole.

5- cavo inerte, questa abilità crea una scarica elettrica che ucciderà un gruppetto di zombie ma si ricarica ad una velocità impressionante.

per fare round alti consiglio di avere armi che si comprano al muro in modo da riprendere i proiettili non appena si finiscono.

in tutte le modalità zombie ci sono state delle wonder weapon ovvere delle armi speciali che potranno uccidere i zombie all'infinto (a meno che non si finiscano i proiettili), queste armi non si posso potenziare mettendole nel pack-a-punch ma solo con dei passaggi speciali, ma per sapere quali sono ci sono i video su youtube.

infine nella modalità zombie sono presenti delle bibite (o perk) che potenzieranno il tuo personaggio come il double tap che farà fare il doppio dei danni o la speed cola che renderà più veloce la ricarica (queste due insieme fanno una combo formidabile), la bibita più imporatnte per la vostra sopravvivenza è il juggernog esso aumenterà di molto la vita e quindi avrete meno chance di morire.

questo è call of duty black ops 3 e spero che questa guida vi sia stata utile e piaciuta e cosa più importante che vi abbia fatto appassionare alle varie modalità, grazie della lettura