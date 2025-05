Call of Duty

World at War





qui sotto parleremo del gioco per come è fatto e cosa contiene spero che vi potrà servire nel futuro.

Allora partiamo dal principio call of duty waw è un gioco sparatutto in prima persona, è stato rilasciato nel 2008 per i seguenti dispositivi: Nintendo Wii il gioco è stato sviluppato dalla Treyarch ed è il 5 episodio della saga, al interno del gioco si possono trovare 3 modalità.1)la storia del gioco è ambientata nella seconda guerra mondiale e consiste in 15 missioni più una bonus(ne parleremo in seguito).2)come quasi la magior parte deipure waw contiene la modalità multigiocatore con la aggiunta della modalità cooperativa che supporta fino a 2 giocatori locali e 4 giocatori online.3)per la prima volta viene aggiunta la modalità zombie, che sarebbe la missione bonus. zombie è una modalità a round in qui i giocatori dovranno sopravvivere al interno di una mappa, si può giocare sia singolarmente che con dei compagni.è l'unica mappa presente nel gioco gratuitamente, in seguito uscirono 3 dlc contenenti le seguenti mappe:mappe molto amate dai giocatori di cod.è la prima mappa della modalità zombie ambientata in una struttura rovinata ed è situata in un paesaggio avvolto dalla nebbia.ambientata in un manicomi a Berlino, la mappa per se è molto più vasta di narcht con coridoi stretti per non far perdere il ritmo della mappa precedente, inoltre sono state aggiunti dei perk raggiungibili con il spendere i punti del gioco. inoltre sono state introdotte nuove trappole e nuove armi.è ambientata in una palude situata inin un paese dell'asia nord-orientale nel 1945, in quanto apparteneva al impero giapponese. i non morti non saranno più zombie nazisti ma apparteranno al impero giapponese. Questa terza mappa è in quanto fondamentale in quanto presenta un accenno ad una trama e i personaggi ora sono ben distinti: il giocatore interpreterà il marine americano Tank Dempsey, il soldato russo Nikolai Belinski, lo scienziato nazista Edward Richthofen e il soldato giapponese Takeo Masaki.è l'ultima mappa prodotta perambientata in un centro di ricerche naziste in Batislava del Gruppo 935. La mappa rispetto alle altre 3 contiene dei teletrasporti i quali se collegate attivano una macchina (Puck a Punch) che potenzia le armi rendendole più dannose e aumentando la capacità dei caricatori.nella versione per pc è possibile creare le proprie mappe con un programma esterno giocando in multiocatore con i proprio amici.Spero che questo articolo vi è potuto servire in seguito faro i sequel di: call of duty black ops 1, call of duty black ops 2, call of duty black ops 3, call of duty ward at war 2 e call of duty black ops 4. con tutti i secreti e gli ester egg.p.s. tutti gli articoli saranno dedicati di più alla modalità zombie che la storia e il multigiocatore.da: