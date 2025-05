( 40 ratings)

assassin's creed

piccolo resoconto della saga di assassin's creed la saga di assassin's creed, sviluppata da ubisoft, composta da 10 capitoli principali, è diventata una saga molto apprezzata.

In ogni capitolo viene analizzato il presente e quello che avviene dentro la simulazione, tutto questo intervallandosi con scioltezza.

tutto questo a portato anche allo sviluppo di un film e diversi cortometraggi.

purtoppo, la serie e anche nota per i numerosi bugs che ubisoft non è riuscita a correggere, poichè presenta quasi ogni anno un nuovo titolo.

La saga in oltre è arricchita da diversi capitoli "non canonici", i così detti spin-off, i quali possono dare qualche esperienza in più al giocatore.

Nei vari titoli per completere al 100% tutte le attività bisogna raccogliere diversi collezionabili, iquali posso dare anche vantaggi in-game.

Personalmente penso che uno fra i migliori titoli della saga sia assassin's creed syndicate, per l'atmosfera londinese e per la possibilità di essere espanso grazie a vari DLC, come Jack the ripper e molti altri, dowloadabili in digitali, ricordo anche che è possibile scaricare totalmente gratuitamente 2 outfit per i gemelli frey. invece assassin's creed unity, ambientato nella rivoluzione francese, non mi piacuto molto personalmente, poichè il personaggio insignificante e anonimo, il tutto accompagnato da molteplici bugs.Tutti gli appassionati aspettano con ansia l'uscita di asssassin's creed origins il quale potrebbe chiarire diversi aspetti della lore, tutto questo abientato nell'antico egitto, ma non sappiamo altro dalla presentazione fatta da ubisofy mont-real all' E3 di los angeles di quest'anno.