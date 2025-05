Assassin's creed: Syndacate

In questo assassin’s creed viveremo la storia di due gemelli, che fanno parte della confraternita degli assassini, Jacob e Evie Fray due personaggi molto interessanti.

Come in tutti gli altri articoli faccio sempre, prima il presente e poi il passato.

Premetto che il gioco è bello, perché è pur sempre un assassin's creed, ma la storia da metà gioco in poi si va perdendo purtroppo.

Storia del presente.

L’inizio comincia con l’indiziato che ascolta una donna e gli spiega con una mappa del mondo dietro di lei, quale obbiettivi mancano ancora e per fare in modo che i templari non hanno i manufatti.

Vediamo che Rebecca e Shaun, si sono introdotti nell’abstergo per vedere i piani dei templari, ma purtroppo vengono scoperti e sono costretti a scappare.

Si salvano grazie al salto della fede, si nascondono e poi ad aiutarli arriva Galina, un’assassina.

Grazie all’indiziato si scopre dov’è la sindone dei precursori.

I templari purtroppo arrivano prima degli assassini, che combattono per avere la sindone, ma purtroppo nello scontro Rebecca per proteggere Shaun si prende una pallottola.

Non sappiamo ancora se Rebecca sia salva oppure sia morta, perché non lo fanno vedere.

I templari ora hanno la sindone, e non vogliono usarla per diventare, diciamo immortali, ma la vogliono usare per creare un precursore.

Alla fine si vede chi ha guidato i templari verso la sindone, ed è stata Minerva, che dice alla sua schiava umana di non preoccuparsi perché sta andando tutto come aveva previsto lei.

Ora vediamo che cosa vede il nostro indiziato nell’animus.

Storia di Jacob e Evie Frye

Nel passato ci troviamo nella Londra vittoriana del 1868, proprio durante la rivoluzione industriale.

All’inizio vediamo i nostri due protagonisti, dividersi i compiti che devono fare, Jacob ucciderà Ruppert Ferris, capo di un industria, mentre Evie ucciderà Brewster, lo scontro con quest’ultimo rivelerà che i templari hanno già un manufatto dell’eden, ma quest’ultimo esplode, siccome stava facendo degli esperimenti.

Dopo aver ucciso i due obbiettivi, i due vanno a Londra per strappare il potere dalle mani dei templari.

I due fratelli però la pensano diversamente, Jacob vuole principalmente liberare Londra con la sua banda, mentre Evie vuole trovare i frutti dell’eden.

Infatti ci saranno missioni diverse con i due personaggi e la storia si divide, ma decideremo noi se giocare con uno o con l’altro personaggio.

La missione di Jacob e liberare dalla città una droga, mentre con Evie cerchiamo più informazioni possibili su dove trovare i frutti.

Evie poi scopre che i templari vogliono la sindone, il secondo frutto dell’eden.

Chi tiene questa sindone con se, non lo fa invecchiare perché rigenera le cellule, anche dalle ferite, malattie.

Henry Green è un assassino che ha aiutato i due protagonisti fin da quando sono arrivati a Londra.

Alla fine Jacob e Evie scoprono che il gran maestro dei templari sa dov’è la sindone così lo seguono, ma siccome il templare è arrivato prima, ha già in dosso la sindone, infatti quando ercano di colpirlo lui si rigenera.

Alla fine dopo un duro combattimento e anche grazie all’aiuto di Henry, vediamo che i due protagonisti gli riescono a togliere la sindone da dosso e a ucciderlo.

Henry e Evie alla fine si baciamo e poi si sposeranno.

I tre assassini, parlano direttamente con la regina e li fa cavalieri promettendo di proteggere sempre Londra.