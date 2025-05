Assassin's creed: Rogue

Questo assassin’s creed racchiude in se la fine degli altri assassin’s creed precedenti siccome li riprende quasi tutti.

Gli altri assassin’s creed gli ho scritti negli articoli precedenti

Come sempre farò storia del passato e storia del presente.

Storia del presente.

La storia continua da dove c’eravamo lasciti in assasin’s creed 4.

Il soggetto rivive la storia di un templare, ma esce dall’animus molte volte siccome sono sotto attacco, informatico degli assassini.

Dopo aver finito la storia e dopo aver appreso svariate cose, tipo che il capo ha saputo la verità e se n’è andato e forse dalla parte degli assassini, ma ancora non si sa niente di certo, sono solo supposizioni. Dopo aver finito la storia del templare al soggetto viene fatta una proposta, o si unisce ai templari oppure lo uccidono e il gioco finisce.

La storia del passato.

Shay cormac è un giovane assassino, che difende un assassino che è sotto attacco e sottrae agli inglesi una nave.

Shay dopo un addestramento è mandato a recuperare un manufatto a Lisbona, ma appena lo tocca si polverizza, facendo così scatenare un terribile terremoto.

Shay si salva, capisce che quando è avvenuto era già successo ad Haiti, implora ad Achille, maestro degli assassini, di non cercare altri manufatti del genere, ma Achille non lo ascolta e non crede alle parole del nostro protagonista.

Shay visto che non è ascoltato da nessuno, si butta da una scogliera con il manufatto.

Qualche tempo dopo scopre che Monro lo ha trovato in mare e salvato.

Shay riprendendosi dalle ferite, scopre che Monro fa parte degli assassini, si unisce a loro, per contrastare gli assassini.

Conosce anche Haythan Kenway, gran maestro dei templari.

Shay ora è costretto ad uccidere i suoi vecchi amici, uno ad uno cadono.

Alla fine scopre che Achille e Liam, suo migliore amico, sono a prendere un altro manufatto, nel nord Atlantico.

Qui trovano la cripta sotto i ghiacci, Achille comprende che non c’è modo di prendere il frutto dell’Eden senza distruggerlo, quindi causando altri terremoti.

Shay dice che aveva ragione ma che non voleva ascoltarlo, accidentalmente Liam tocca il manufatto e provoca un terremoto, tutti scappano fuori dalla cripta.

Finito il terremoto vede che Haythan ha la meglio su Achille, ma prima di ucciderlo senza pietà Shay lo ferma e gli dice che è meglio lasciarlo andare prima che gli assassini continuino a cercare questi manufatti.

Haythan lo ascolta e lo lascia vivere ma gli spara in una gamba, gli dice anche che deve ricordarsi di quel giorno.

Haythan poi dice a Shay di cercare la scatola, accetta anche se sa che ci vorrà molto tempo.

Shay alla fine del gioco riesce a trovare la scatola, quest’ultima si trova a Versailles, in Francia, Shay si introduce nel villa e uccide Charles Dorian, padre di Arno Dorian, prima di morire gli dice che cominceranno un altra rivoluzione.

Shay si riferiva alla rivoluzione francese che andremo a vedere nel prossimo articolo, parlando di Arnò.