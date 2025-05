Assassin's creed Rebelion

Asassins creed Rebellion il nuovo gioco della Ubisoft bisoft è arrivato sui dispositivi Android e IOS

Asassins creed Rebellion è il nuovo gioco della Ubisoft uscito per dispositivi Android e IOS il venti novembre 2018 è già dopo due giorni e nei giochi in tendenza nel play store. Assassin's creed ribellion occupa più o meno ottocento magabyte però dopo l'installazione iniziale non ha bisogno di seconde installazioni.

L'ambientazione storica è nel 1600 in Spagna, anche se i personaggi non sono tutti di quell'epoca, infatti in questo gioco vengono racchiusi tutti i personaggi della saga di Assassin's creed, persino di origins e odissy.

Come in ogni gioco che si rispetti il tutorial è abbastanza noioso e serve principalmente a farti capire le dinamiche di gioco, le abilità dei personaggi e il funzionamento della casa base.

La casa base è il luogo in cui si troveranno tutti i tuoi assassini li potrai addestrare, far salire di livello e cercare nuove missioni, ogni eroi infatti ha delle proprie abilità che può potenziare e migliorare come la salute o il danno fisico. esistono tre categorie di assassini: ombra ( assassini che uccidono di nascosto, specialisti cioè che disinnescano le trappole o altri marchi geni come porte o casse e infine i combattenti. Ogni classe possiede delle sottoclassi come ad esempio i combattenti hanno i combattenti da attacco e da difesa o gli assassini hanno assassini da danno o da agilità.

La grafica del gioco ricorda un po' quella di follout shelter, I personaggi infatti dovranno sfidare le stanze una alla volta ( come su follout) e una volta passate tutte le stanze si arriverà al bottino. Una volta arrivati al bottino la missione sarà finita e come ricompensa ti verranno dati dei materiali per costruire le stanze del quartier generale e delle monete, a volte anche delle gemme che serviranno per sbloccare dei speciali bauli nei quali potrai trovare assassini o parti del DNA di questi ( per sbloccare un assassino servirà possedere più parti di DNA, per esempio per un assassino leggendario servono 25 parti di DNA)

Avrai anche una casa base dove ci saranno tutti i tuoi assassini con i rispettivi dormitoi, sala d'addestramento, zona d i ricerca missioni e molte altre stanze che sbloccherai una volta raggiunto un certo livello di casa base, più alto è il livello odella tua casa base più possono essere potenziati i tuoi assassini (aumento di danno, di vita e abilità).

Spero che questo gioco vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me.

Grazie per aver letto questo articolo.