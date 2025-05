( 3 ratings)

Assassin's Creed II: UN GIOCO ESSENZIALE

Trama e recensione del secondo capitolo della saga: Assassin's Creed Assassin's Creed II crea la prima vera svolta per la Ubisoft nel 2009.

Il gioco inizia con Desmond ancora intrappolato dalla Abstergo Industries, fino a quando una dottoressa: Lucy, lo libera dicendo di essere un' Assassina. Con combattimenti sanguinolenti Desmond e Lucy riescono a scappare dalla Abstergo. Arrivati ad un nascondiglio, conosciamo Shaun e Rebecca, dopo aver parlato a lungo convincono Desmond ad aiutarli a sconfiggere i Templari. Così Desmond entra nell' Animus e conosciamo per la prima volta un personaggio che farà svoltare l'intera saga: Ezio Auditore. Ezio è un ragazzo fiorentino della famiglia Auditore. Le azioni si svolgono a firenze nel XV secolo. Ezio è fortemente caratterizzato dal suo spiccato carisma e dalle sue doti di arrampicata e combattimento. Da subito ci viene spiegata la rivalità tra la famiglia Auditore e quella De Pazzi. Un giorno dopo alcune vicende, si viene a sapere che il padre e i due fratelli di Ezio erano stati condannati a morte per tradimento verso la città. Ezio così si mise in moto per consegnare dei documenti che dimostravano la loro innocenza. Tornato dal padre egli gli confidò che nel suo studio era presente un forziere segreto con una cappa, una lettera, una lama celata (l'arma degli assassini) ed una spada. Così Ezio prese il tutto ed il giorno dopo si recò in piazza al processo. Il padre di Ezio si difese citando i documenti, ma Uberto Alberti (l'uomo a cui erano stati consegnati) negò tutto e li fece uccidere. Il compito di Ezio nel gioco sarà trovare la sua vendetta distruggendo la Congiura De Pazzi e l'organizzazione templare che opprimeva Firenze.

Il gioco spazia molto nelle sue ambientazioni infatti si potrà vedere molte città dell' Italia Rinascimentale tra cui: Firenze, Venezia, Parma, Monteriggioni e Roma.

La grafica seppur oggi non eccelsa ai tempi era sensazionale, la città è piena di dettagli e di persone. Ultimamente è uscita pure una versione del gioco rimasterizzata e rielaborata in HD.

Questo gioco è da dove parte veramente la saga, quindi davvero immancabile nella libreria di un fan.