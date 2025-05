( 2 ratings)

assassin's creed black flag un gioco veramente interessante ed emozionate

non so no uno scrittore è il mio primo articolo grazie no insulti nei comenti, mi scuse se non ho visto delgli errori di scritura. assassin's creed black flag che io ho giocato di recente, ma dalle aspettative sorprendenti rispetto ha quello che pensavo dalle altre recensioni che avevo letto(è anche la fato che il gioco è vechio di ben due anni è davveto un ottimo gioco), mi ha molto stupito il sitema di combattimeto navale è uno dei piu beli che io abbia mai giocato oltre al fatto dei vari poteziameti che sono molto cosi ma si capisce dasolo il motivo (so che hanno aggiornato il sistema di combattimento navale è rimodernato anche in assassin's creed origins ma non mi aggrada come questo ha meccanismi complessi.) riguardo la storia principale è davvero piena di sorprese e inaspettate per il protagonista Edward kenway ed di come il credo degli assassini gli ha cambiato la vita, e al e al suo capo mastro adèwalè (un pesonaggio del dlc di assassin creed).



faccio una piccola parentesi per l'animus che non sono brutte ma sono troppo poche quelle che hanno fatto nella storia Principlale ma davvero belli ad interessanti quei minigochi per craccare i compiuter.



una breve aggunta sul protagonista Edward kenway lui alla fine del storia gli arriva questa lettera da parte di sua molgie che gli chiede di occuparsi della figlia che non può piu tenre perchè sta muorendo, alla fine dopo un anno lui vive felice consua filgia e suo filgo che a con una altra donna che non mi sembra che lo rivelino in questo gioco forse nel gioco ititolato assassin's creed 3



una parentesi la devo fare anche per "i relitti sommersi" che sono veramente diffici non avendo armi ad disposizione e dovendo sfruttare l'ossegneo, per quanto riguarda le missoni dei templari sono molto lunge e da reagire molto veloce mente, missioni dell'assanino sono molto fruttose per i soldi e più interesanti delle misoni principali, specialmente per le ricompense che all fine ottieni, le le stele maya misoni secondari molto intelligenti alcono sono veri rompi-capo, l'utima arma che sblocchi è il "dardo in coda" una arma difficile da usare, ma molto bella.



le ficiure che mi hanno deluso sono la contina ripetieta della misioni di peninamento nelle pricipali (non di cho me non si belle ma che è le mi sioni sono troppo ripetutive ed noiose dopo un po'), i vari bug di programmazione e in fine la poca disponiblità di contenimento dei dardi, in fine è davverro un gioco certamente è uno tra i più belli assassi'n creed che ho mai giocato da parte mia.



questo è il mio pensiero su assass'n creed Black flag grazie a tutti quelli che la vorrano leggere commentete ed votate.