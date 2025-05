Assassin’s creed 2: Brotherhood

Questa è la continua di assassin’s creed 2 l’inizio, che ho pubblicato nell’articolo precedente.

Questa volta comincerò a raccontare la storia del passato, da dove c’eravamo lasciati nell’articolo precedente.

Ezio Auditore fugge dal Vaticano, insieme allo zio Mario, dopo aver sconfitto Rodrigo Borgia e dopo aver aperto la cripta.

Va a Monterigioni, ma il giorno dopo viene attaccata da Cesare Borgia, il figlio di Rodrigo, che oltre a danneggiare la Villa Auditore, uccide Mario.

Ezio fugge insieme alla popolazione, attraverso delle gallerie, decide di tornare a Roma per sconfiggere una volta per tutte i Borgia.

Quando arriva a Roma, vede che la città va verso i degrado, per via della politica dei Borgia.

Bisognerà liberare tutte le aree della città, per liberarla.

Ezio incontra Leonardo Da Vinci, gli dice che e stato costretto a lavorare per i Borgia, perché se non lo faceva lo uccidevano, ha progettato nuove armi per loro, così gli dice che ideerà nuove armi per lui, mentre lui dovrà distruggere le macchine che ha creato per i Borgia.

Ezio decide, insieme a Niccolò Macchiavelli, di ricostruire la confraternita degli assassini, recluta degli adepti, questi ultimi sono persone che Ezio aiuta e che poi si uniscono alla sua causa.

Ezio decide di uccidere per primo il banchiere di Cesare, poi passa al suo alleato militare, che è un francese, Octavien de Valois.

Ezio così si reca ad uccidere Cesare e Rodrigo Borgia, quest’ultimo viene ucciso da Cesare con una mela avvelenata.

Ezio fa intrusione nella dimora e parlando con Lucrezia Borgia, sorella di Cesare, scopre dove è nascosta la Mela dell’Eden.

Dopo averla presa, combatte contro Cesare, dove ha la meglio e lo getta dalla muraglia.

Dopo essere tornato a Roma, Ezio nasconde la Mela sotto Santa Maria in Aracoeli, accessibile da una galleria segreta sotto il Colosseo, anche detto Tempio di Giunone.

Ezio poi continua come Gran Maestro dell’Ordine degli Assassini.

Ora vediamo cosa succede nel presente.

Shaun, Rebecca, Lucy e Desmond raggiungono l’odierna Monteriggioni, una volta lì cercano di entrare nel Santuario della Villa Auditore, ma non ci riescono siccome sono bloccate, quindi usano le gallerie che Ezio ha usato quando è fuggito dall’attacco a Monteriggioni.

Dopodichè Desmond entra nell’Animus, fino a quando non scopre dov’è la Mela, così dopo vanno a Roma per trovare la Mela.

Entrano nel Tempio di Giunone, trovando la Mela, ma appena la prende, la Dea Giunone si prende possesso del suo corpo ed è costretto pugnalare Lucy con la lama celata.

Alla fine del gioco, si sentiranno due uomini che decidono di mettere Desmon, sotto shock, dentro l’Animus.