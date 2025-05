( 0 ratings)

Anch'io sono un Minecraftiano

Come tutti sapete, Minecraft è uno dei giochi più popolari mai esistiti, giocato da decine di milioni di persone (con qualche miliardo al suo ideatore). Quando andavo alle elementarim alcuni anni fa, sentivo parlare a tutti di questo fantastico gioco, sentivo parlare di Herobrine, il presunto fratello morto di Notch, il creatore del game, e di tutte le cose strane ed interessanti che si potevano trovare con la sua presenza. In Minecraft l'utente può fare due principali cose: dare sfoggio alla propria creatività, costruendo tutto ciò che si vuole (avendo i materiali necessari), ed esplorare biomi diversi, ricavando materiali unici, o caverne, nelle profondità della Terra, ottenendo minerali preziosi.



Ma come si inizia a giocare?



Dopo aver creato il mondo, è preferibile, prima di esplorare il territorio circostante, di raccogliere i materiali base prima dell'arrivo della notte. Come prima cosa, bisogna ottenere del legno, con il quale craftarsi un piccone dello stesso materiale e prendere della pietra (chiamata cobblestone) e aumentare il livello del piccone, facendosene uno in pietra. Con esso, a questo punto, potrete scavare più velocemente e munirsi degli attrezzi necessari, come spada, ascia e pala. A questo punto, è necessario prendere del cibo. Se sarete fortunati, troverete un villaggio in cui si potranno prendere delle cose da mangiare, come carote e patate, altrimente non vi rimane altro che impugnare la vostra spada e uccidere gli animali per prendere la carne (o la vostra vita o la loro...). Ora, vi mancheranno pochi minuti alla notte, e dovrete fare in fretta. Bisogna farsi un rifugio alla svelta per prevenire l'arrivo dei mob.



Io, di solito, mi accampo in caverna, perché, mentre è notte, ho tutto il tempo di prendere i minerali che mi servono, in particolare il ferro, con cui si possono craftare attrezzi ancora più potenti e armature molto resistenti, e perché no, posso trovare anche del diamante, il minerale più raro del gioco.



Passata la prima notte, avrete due scelte: andare in esplorazione per cercare l'ambiente e il bioma che preferite per stabilirvi, oppure iniziare subito a costruire. Per prima cosa, dovrete fare un progetto nella vostra mente della vostra casa, facendo una stima del numero di materiali che userete. Raccolto il necessario, non vi reta che costruire e dare sfoggio alla vostra creatività. Potete realizzare quello che volete: edifici, grattacieli, strade, statue, città intere, mulini, campi coltivati...



Però, essendo bravi giocatori, non dovete assolutamente trascurare l'obiettivo principale del gioco, ovvero sconfiggere l'ender dragon. Per fare ciò, però, dovrete fare un "salto di dimensione" ed esplorare il Nether, l'Inferno, per poter ricavare degli oggetti indispensabili, le verghe di blaze, che unite alle enderpearl, ottenute uccidendo gli enderman, vi condurranno al cosiddetto Portale dell'End.



Il Portale dell'end è situato in una spece di fortezza sotterranea, che contiene librerie, prigioni e strani tunnel. In essa, nascosto tra mille stanze, è situato il Portale, che attivato, aprirà le porte per la "Battaglia Finale" contro il Drago. Tuttavia, dovrete essere ben equipaggiati per sconfiggerlo, con materiali da costruzione, una buona spada e un buon arco e cibo in abbondanza. Varcato il portale, vi troverete in una dimensione sconosciuta, strana, in cui vi è una notte perenne, e poi, vedrete il boss, il drago, protetto da una rete di raggi curativi che respingeranno ogni vostro colpo. Quindi, dovranno essere i primi ad essere distrutti. Alcuni, tuttavia, sono protetti da resistenti gabbie di ferro e, perciò, richiedono un vero e proprio intervento ravvicinato per essere distrutte. A questo punto, non vi rimane altro che attaccare il drago con tutto ciò che avete, evitando i suoi attacchi corpo a corpo e il suo respiro tossico. Una volta sconfitto, avrete terminato il gioco, ma, in realtà, sarete solo al'inizio, perché potrete continuare a costruire, ad esplorare e a fare tutto ciò che volete.



Da questo punto in poi, potrei dilungarmi tantissimo su questo gioco, ma preferisco lasciare a voi le scoperte sui numerosissimi crafting, materiali, circuiti e ambienti che potrete scoprire giocando a Minecraft!