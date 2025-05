( 5 ratings)

Alla scoperta di War Thunder!

War Thunder è un gioco che prende appena lo inizia al giocare poiché intrattenitore, intuitivo ed ultimo ma non meno importante adrenalinico. Questo gioco è un MMO che utilizza ambientazioni di battaglie realmente avvenute facendo immergere i giocatori, grazie al suo game play ed alla sua differenziazione poiché il giocatore può scegliere se utilizzare le truppe di terra oppure quelle aeree facenti parte quindi di 2 categorie totalmente diverse che ammettono un tipo di game play totalmente diverso l'uno dall'altro. Come già sopraccennato War Thunder è un gioco che ammette diversi stili di gioco in base alla scelta di utilizzare truppe di tipo terrestre oppure aeree; entrambe offrono una vasta gamma di scelta del veicolo da poter utilizzare che si andranno via via sbloccando progredendo di livello in livello nel gioco potendo così diventare sempre più forti; inoltre una volta acquistato un nuovo veicolo si dovranno effettuare delle ricerche su di esso in modo da poterlo potenziare ed essere più incisivi sul campo di battaglia. in questo articolo parlerò solamente delle truppe aeree e del loro game play poiché ho potuto giocare di più questa versione e non mi sento di poter dire ancora molto sulla versione terrestre. quando si entra in battaglia bisognerà scegliere dagli slot a nostra disposizione, che rappresentano anche le nostre vite in partita poiché limitate, quale velivolo si voglia schierare per primo e dopo un attesa di circa 15s si verrà catapultati nella mappa con il solo obbiettivo di distruggere i veicoli terrestri nemici per poter vincere la partita, molte volte vi sono veicoli di diverso tipo come i marini oppure quelli di trasporto merci e molte volte quelli corazzati; inoltre durante tutta la durata della partita dovrete fare attenzione ai colpi che i veicoli terrestri possono usare come autodifesa che però rappresentano un pericolo minore rispetto alla pericolosità degli aerei nemici che saranno capaci di abbattervi in pochi colpi se non avete equipaggiato una corazza al vostro veicolo. Quando si sceglie un aereo da utilizzare in battaglia si possono scegliere anche che tipo di munizioni usare per abbattere i nemici oppure se equipaggiare anche delle bombe per poter eliminare più facilmente le unità nemiche e così via. le mappe di questo gioco a mio avviso sono fatte molto bene con torrette piazzate qua e la che infastidiranno entrambe le fazioni giocanti e decisamente adatte visto che ci si devono muovere degli aerei che si muovono comunque ad alte velocità all'interno di esse. un altro sguardo che vorrei dare a questo gioco riguarda la sua grafica, nonostante sia un gioco free to play e quindi non ci si aspetta praticamente nulla, in questa categoria sorprende poiché appena entrati nel gioco ed appena cliccato il tasto di match-making il gioco stesso aprirà un pop-up per dirti che è possibile scaricare un pacchetto per migliorare la grafica del gioco, ed esso è notevole il cambiamento è subito visibile appena si ha di nuovo accesso al gioco, rendendo ancora di più gradevole l'esperienza che sia ha con questo titolo. Concludo dicendo che secondo me War Thunder è un gioco che va assolutamente provato e che regala soddisfazioni e divertimento anche a chi per la prima volta si approccia ad esso.