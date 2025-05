( 5 ratings)

-=Minecraft=-

Minecraft:

Il miglior gioco per chi ama costruire,farmare e combattere!

Minecraft é un gioco a cubetti che per molti può sembrare una scemenza ma non lo é..

E' molto carino come gioco ed é anche fatto molto bene.

I creatori stanno rilasciando versioni nuove una dopo l'altra che aggiungono cose fighissime!

Per esempio ora hanno fatto uscire la 1.13 ma non c'é molto ma gia stanno sviluppando la 1.14 che é un aggiornamento che si basa sul mare e i suoi fondali.

Verranno aggiunti Delfini,Tartarughe,Il tridente,Navi affondate e molto altro!

Come detto é un gioco meraviglioso..Ma la prima domanda é:

}Come si gioca?

E' semplice!Prima di tutto appena si apre Minecraft Compare una schermata con 3 Opzioni:

Singlaplayer-Multiplayer-Options



[-Singlaplayer-] Se si clicca qui ti puoi creare un mondo tutto tuo dove nessuno ti può dar fastidio o distruggere tutto



[-Multiplayer-]Se si clicca qui si apre un'altra schermata inizialmente vuota..Quindi voi andate a cercare il server che piu vi piace su i siti e lo inserite sul gioco e cosi una volta entrati vi registrate e potete giocare a tutte le modalità che piu vi piacciono



[-Options-]Se si clicca qui si aprono le Opzioni del gioco



Se si gioca al SinglaPlayer é essenziale Farmare,scavare e Costruire.A chi piace fare queste cose e piace stare solo é Perfetto.

Mentre se si Gioca al Multiplayer é essenziale saper fare PvP,farmare,scavare,costruire e cose cosi..Questo però dipende alla modalità che scegliete di giocare.

Se giocate ad un Vanilla il PvP e il Griefing sono le cose principali.

Poi ce ne sono molte altre tipo Skyblock,SkyWars Factions ecc..



In questo gioco non c'é un vero e proprio obbiettivo sopratutto se giocate al Multiplayer mentre nel Singleplayer Può essere o quello di uccidere i due boss[EnderDragon,Wither] o fare gli Advancement...



In questo gioco quando crei un mondo nuovo non hai nulla e man mano sopravvivendo ti crei attrezzi e armature in diamante e potenziandole diventi molto piu forte. Le farm aiutano molto e sono tipo quelle per gli ortaggi farm di ferro e molte altre..

Una delle cose più belle per me é costruire e fare meccanismi.. Perché nel gioco si possono anche creare meccanismi o trappole che uccidono Player fortissimi senza fare nulla.

Nel sigleplayer ci sono tre "modalità" di gioco

Sopravvivenza Creative HardCore

La Creative Serve per avere tutti i blocchi del gioco e costruire quello che vuoi

E l'HardCore é una sopravvivenza con 1 sola vita cioé se muori perdi il mondo e non puoi respawnare più.

A chi piace creare mappe é molto utile la modalità Adventure che serve ,per l'appunto, soprattuto per le mappe

Come funziona il gioco credo lo sappiate un pò tutti ma se non sapete come giocare o fare alcune cose potete guardare dei video su YT

[Lo so di aver scritto SinglePlayer male le prime :D]

Il gioco si può comprare sul sito della Mojang o con le gemme dell'anima su questo meraviglioso sito

O per chi non se lo può permettere lo cracca,Ma non ve lo consiglio perche non potete fare le cose che fate se lo comprate.

In questo articolo ho spiegato un pò la funzione ..Tecnica se si può dire così :D.. del gioco



Ciao a Tutti :D