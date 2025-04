Votre but sera d'être le dernier survivant parmit les 100 joueurs lancés sur un map, ou vous apparaissez aléatoirement. La map se réduit petit à petit, pour forcer les joueurs à se combattre et se tuer.

Bonjour à tous ! Dans cet article je vais vous parler d'un jeu nommé Last Man Standing, signifant "Dernier Homme Debout" Last Man Standing est un Battle Royal dans le même style que Arma III & H1Z1 King Of The Kill. Ce jeu est entièrement gratuit, vous pouvez aussi bien jouer en vu (FPS) ou (TPS).

saad6664

nice h1z1 est une premiere battle game :rocket: et jeu gratuit et mais pas fr$$ c a d plus eleve graphicse et du mois memiore