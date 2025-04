Jeux de Gestion trés facile a prendre en mainThrone: Kingdom at War comme je les marqué est un jeux de gestion trés simple a prendre en main il vous prémer de crée une ville dans un monde médiavale massivement multi-joueur.Le point négatife et possitife du jeux est que le leving jusque au lv 10 et trés rapide les mécanique de jeux sont simples mais efficasse . le point faible mécanique trops ressemblente sur le jeux Viking of war qui est du mémes genre . En tout cas je trouve que le jeux est trés attractif par son monde médiévale et sont game play simplePartis astuce .Sur Gamehag il vous est possible de faire une mission sur se jeux pour 980 gemmes .Voila l'astuce au début du jeux on vous donner le grade VIP1 qui vous boost l'exp les récolte et permet de up vous batiment gratuitement jusqu'a un certain niveaux donc le petite conseil quand vous pourez augmenter votre grade en vip2 pour exp bc plus vite et up vos batiment pour que le levling jusqu'au lv 10 sa trés rapide et donc faire la mission rapidement par la mémes occasion . Merci d'avoir lut mon première article sur l'internet . (voila quelque screen pour vous montrer comment passe les grade vip sur le jeux )